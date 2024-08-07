Первая лига. Агробизнес – Металлист 2:1. Два разных тайма

Сезон соперники начали с кубковых игр и подошли к этому поединку с противоположными настроениями. "Агробизнес" в гостях уступил "Николаеву" (Львовская область), а "Металлист" тоже на выезде по пенальти одолел "Ольховцы".

Очень быстро гости открыли счет. После передачи Петра Луцива из пределов штрафной и верхний угол попал Абрамов – 0:1. Таким образом, Егор становится автором дебютного гола в новом чемпионате. "Агробизнес" пропускает уже восьмой матч подряд в Первой лиге. Очень много сумбура было в игре подопечных Чижевского. Харьковчане очень быстро и без сопротивления проходили центр поля и создавали проблемы защитникам "Агробизнеса". У гостей были все шансы для того, чтобы увеличивать свое преимущество, но довести атаки до логического завершения не смогли. Коллектив из Волочиска откровенно разочаровывал своей игрой. Не было заметно за счет чего они могут отыграться.

После перерыва хозяева активизировались и могли сравнивать счет. После подачи с фланга Роман Билый попал в перекладину. Повезло в этом эпизоде ​​харьковчанам. На 54-й минуте подопечные Чижевского добились своего. Станкович мощным ударом буквально прошил Рыбака – 1:1. Почему так не играли в первой половине?

Через две минуты подопечные Анищенко остались в меньшинстве. Второе предупреждение получил Рязанцев. Все перевернулось с ног на голову. На 64-й минуте мяч попал в руку Исаенко и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Войтиховский – 2:1. Вообще ничего не получалось у гостей после перерыва. В итоге, волевая победа хозяев.

"Агробизнес" - "Металлист" 2:1

Голы: Станкович (54), Войтиховский (64, пен) - Абрамов (4)

Удаление: Рязанцев (56)

"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Билый, Слива, Фомин, Толочко, Теплый, Станкович, Войтиховский, Волков

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Вернаттус, Порох, Мизюк, Абрамов, Пидручный, П. Луцив, Багачанский, Цвиренко, Рязанцев, Исаенко