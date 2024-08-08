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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Ряд интересных матчей
Фото - ФК Буковина
Сегодня сыграют сразу пять матчей стартового тура Первой лиги. Болельщиков второго по рангу дивизиона Украины ожидают интересные и интригующие противостояния. В гости к "Прикарпатью" приедет один из главных фаворитов сезона "Буковина". "Буковина" отправится в Ивано-Франковск, удерживая клубную рекордную гостевую победную серию в Первой лиге, которая длится три матча.
Также обращаем внимание на игру в Тернополе, где местная "Нива" будет принимать "Эпицентр". Отметим, что "Эпицентр" в Первой лиге набрал поровну очков как в гостях, так и дома – по 39 баллов.
ГРУППА А
13:00. "Прикарпатье" - "Буковина"
15:30. "Подолье" - "Хуст"
17:00. "Нива" - "Эпицентр"
ГРУППА Б
12:00. "Кудровка" - ЮКСА
15:00. "Мариуполь" - "Металлист 1925"
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