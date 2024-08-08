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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото - ФК Буковина

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют сразу пять матчей стартового тура Первой лиги. Болельщиков второго по рангу дивизиона Украины ожидают интересные и интригующие противостояния. В гости к "Прикарпатью" приедет один из главных фаворитов сезона "Буковина". "Буковина" отправится в Ивано-Франковск, удерживая клубную рекордную гостевую победную серию в Первой лиге, которая длится три матча.

Также обращаем внимание на игру в Тернополе, где местная "Нива" будет принимать "Эпицентр". Отметим, что "Эпицентр" в Первой лиге набрал поровну очков как в гостях, так и дома – по 39 баллов.

ГРУППА А

13:00. "Прикарпатье" - "Буковина"

15:30. "Подолье" - "Хуст"

17:00. "Нива" - "Эпицентр"

ГРУППА Б

12:00. "Кудровка" - ЮКСА


15:00. "Мариуполь" - "Металлист 1925"

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Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь ФК Хуст ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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