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Подолье подписало новый контракт с 36-летним Симининым

Первая лига
Обновлено

Ветеран еще поиграет

Подолье подписало новый контракт с 36-летним Симининым

instagram.com/fcpodillya_official

Новина українською

36-летний украинский защитник Сергей Симинин подписал новый контракт с хмельницким "Подольем", которое в четверг стартует в новом сезоне Первой лиге.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В новом сезоне Сергей продолжит выступать за хмельницкий клуб под третьим номером.

Напомним, что в прошлом сезоне Симинин также играл за "Подолье", однако была информация, что летом он покинет клуб.

Напомним, что опытнейший защитник за карьеру успел поиграть за "Волынь" (Луцк), "Ворсклу" (Полтава), "Верес" (Ровно), "Карпаты" (Львов), ПФК "Львов".

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Сергей Симинин Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
Інстаграм Поділля
Опубликовал: Михаил Черныш
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