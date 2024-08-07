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Подолье подписало новый контракт с 36-летним Симининым
Ветеран еще поиграет
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36-летний украинский защитник Сергей Симинин подписал новый контракт с хмельницким "Подольем", которое в четверг стартует в новом сезоне
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В новом сезоне Сергей продолжит выступать за хмельницкий клуб под третьим номером.
Напомним, что в прошлом сезоне Симинин также играл за "Подолье", однако была информация, что летом он покинет клуб.
Напомним, что опытнейший защитник за карьеру успел поиграть за "Волынь" (Луцк), "Ворсклу" (Полтава), "Верес" (Ровно), "Карпаты" (Львов), ПФК "Львов".
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