Директор Виктории: Если будет все нормально с тревогами – будем играть в Сумах. Если нет, будем принимать решения

Матч Первой лиги между сумской "Викторией " и вышгородским "Диназом " не стартовал из-за воздушной тревоги, которая затянулась в области более чем на сутки.

О том, что будет с матчем, рассказал директор сумского клуба Геннадий Ткаленко.

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‒ Геннадий Николаевич, какова судьба матча между "Викторией " и "Диназом ", который должен начаться в 13:00?

‒ В настоящее время [за 5 мин. до начала ] команды ждут согласно регламенту времени начала матча и еще один час. После 60 минут мы будем принимать решения вместе с инспектором матча и представителями команд. Если будет отбой, игра начнется с опозданием. Если нет, то будем принимать решение о переносе.

– То есть принятого решения о судьбе матча сейчас нет?

– Нет, в настоящее время, как всегда, как и предусмотрено регламентом, команды и арбитр ждут времени начала матча и 60 минут после.

‒ Рассматривается ли вариант переезда "Виктории " в другой город, чтобы там принимать игры?

‒ Такой вариант сейчас не рассматриваем. В понедельник получили от военной администрации разрешение на проведение матча, все было нормально. Следующие игры – на кубок и 2 тур чемпионата – мы играем на выезде, а там будем смотреть. Если будет все нормально с тревогами – будем играть в Сумах, если нет, будем принимать соответствующие решения.

‒ Как команда до этого играла во время тревог?

– В прошлом году, может, игры три всего останавливали, а так было без тревог. На моей памяти только одна игра прямо сильно затянулась. Что будет в этом сезоне – пока не знаю. Если бы было какое-то понимание раньше, то, может, перенесли бы эту игру сразу. Но до вчерашнего дня, когда началась тревога, все было хорошо, мы играли и товарищеские игры, а сейчас такая неприятная ситуация.