Федорчук: В низших лигах все выровнялось. Мы идем по польскому сценарию – это наш путь

Олег Федорчук выделил фаворитов Первой лиги.

“По составу “Металлист 1925” вне конкуренции. Какой бы тренер ни пришел, эти игроки должны выглядеть как "Карпаты" в прошлом сезоне. "Эпицентр" также будет иметь потенциал. Если АТБ мог вложить деньги, то компания "Эпицентр" – это еще более мощный инвестор. Если семья Герега отнесется к этому всерьез – команда может стать вторым претендентом на выход в УПЛ.

Расстроило положение "Миная". Команда разобрана и со многими нестабильными футболистами. Я бы не списывал "Агробизнес". Там тоже коллектив очень амбициозный, несколько раз они оказывались в зоне выхода.

Появился в западном регионе еще один лидер. Видим, что здесь амбициозный тренер Валерий Кривенцов, имеющий связи с "Металлистом 1925" и "Шахтером".