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Федорчук: В низших лигах все выровнялось. Мы идем по польскому сценарию – это наш путь

Первая лига
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Тренер поделился ожиданиями от сезона

Федорчук: В низших лигах все выровнялось. Мы идем по польскому сценарию – это наш путь

Новина українською

Олег Федорчук выделил фаворитов Первой лиги.

“По составу “Металлист 1925” вне конкуренции. Какой бы тренер ни пришел, эти игроки должны выглядеть как "Карпаты" в прошлом сезоне. "Эпицентр" также будет иметь потенциал. Если АТБ мог вложить деньги, то компания "Эпицентр" – это еще более мощный инвестор. Если семья Герега отнесется к этому всерьез – команда может стать вторым претендентом на выход в УПЛ.

Расстроило положение "Миная". Команда разобрана и со многими нестабильными футболистами. Я бы не списывал "Агробизнес". Там тоже коллектив очень амбициозный, несколько раз они оказывались в зоне выхода.

Появился в западном регионе еще один лидер. Видим, что здесь амбициозный тренер Валерий Кривенцов, имеющий связи с "Металлистом 1925" и "Шахтером".

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"У нас сейчас много проектов. Та же "Буковина", например. Да, мы пробуксовываем в высших турнирах, но в низших лигах все выровнялось. Мы идем по польскому сценарию, и мне кажется – это наш путь.

Если у клубов есть связь с академиями "Шахтера" и "Динамо" – они будут иметь пользу. Можем взять пример из УПЛ, когда за счет "Динамо" себя неплохо чувствовали "Заря", "Колос" или "Черноморец", – считает специалист.

Олег Федорчук последний раз тренировал в "Таврии" (2021-2022).

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Олег Федорчук
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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