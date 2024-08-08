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Федорчук: В низших лигах все выровнялось. Мы идем по польскому сценарию – это наш путь
Тренер поделился ожиданиями от сезона
Олег Федорчук выделил фаворитов Первой лиги.
“По составу “Металлист 1925” вне конкуренции. Какой бы тренер ни пришел, эти игроки должны выглядеть как "Карпаты" в прошлом сезоне. "Эпицентр" также будет иметь потенциал. Если АТБ мог вложить деньги, то компания "Эпицентр" – это еще более мощный инвестор. Если семья Герега отнесется к этому всерьез – команда может стать вторым претендентом на выход в УПЛ.
Расстроило положение "Миная". Команда разобрана и со многими нестабильными футболистами. Я бы не списывал "Агробизнес". Там тоже коллектив очень амбициозный, несколько раз они оказывались в зоне выхода.
Появился в западном регионе еще один лидер. Видим, что здесь амбициозный тренер Валерий Кривенцов, имеющий связи с "Металлистом 1925" и "Шахтером".
"У нас сейчас много проектов. Та же "Буковина", например. Да, мы пробуксовываем в высших турнирах, но в низших лигах все выровнялось. Мы идем по польскому сценарию, и мне кажется – это наш путь.
Если у клубов есть связь с академиями "Шахтера" и "Динамо" – они будут иметь пользу. Можем взять пример из УПЛ, когда за счет "Динамо" себя неплохо чувствовали "Заря", "Колос" или "Черноморец", – считает специалист.
Олег Федорчук последний раз тренировал в "Таврии" (2021-2022).
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