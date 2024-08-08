Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жабченко: Виктория – темная лошадка сезона. Диназ может навести шороха. ЮКСА будет бороться за четверку
Экс-тренер Горняк-Спорта выделил фаворитов сезона
Фото: gornyak-sport.com
Игорь Жабченко назвал претендентов на выход в УПЛ 2025/26.
"Виктория" (Сумы) – "темная лошадка" сезона. Во главе команды хороший специалист – Анатолий Бессмертный. Они неплохо доукомплектовались. Должны бороться за попадание в чемпионскую группу, а затем в УПЛ. "Буковина" обновила 70% состава и ее мы точно относим к лидерам.
Если брать всю лигу, то третий военный сезон будет сильнее предыдущих. Мы видим, что уже приезжают ребята из-за границы. Они видят, что у нас футбол есть, он не утихает.
Сейчас многие команды хорошо готовы к соревнованиям. Это и ФСК "Мариуполь", и "Металлург" (Запорожье). В "Диназ" пришел Александр Рябоконь и думаю, что к нему могут потянуться ребята, с которыми он раньше работал. Поэтому "Диназ" тоже может навести шороха".
"Стоит следить за молодежью "Металлиста". Это уже третий сезон, когда команда будет играть своими воспитанниками. Они и в прошлом сезоне показали неплохое развитие, а в этом ожидаю, что еще больше спрогрессируют. Скорее всего, в своей группе команда будет на одной из ведущих позиций.
Стоит обратить внимание на "Ниву" (Тернополь). Туда пришел молодой тренер Евгений Калиниченко, который привел молодых ребят из "Зари" и других клубов. ЮКСА имеет потенциал. В них направление такое, что привозят бразильцев где-то из Копакабаны. Сейчас пришел главный тренер Дмитрий Чирикал. Это очень неплохой специалист (чемпион Второй лиги с "Дружбой", – прим.). Есть клубная база, финансовое обеспечение. Поэтому думаю, что ЮКСА будет бороться за четверку”, – рассказал специалист.
Прошлым летом Игорь Жабченко возглавил "Ниву" (Бузова).
Популярное сейчас
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО
- Командир ТЦК, взявший на фиктивную службу игроков Прикарпатья, получил штраф и переведен в другое подраздеоение
- Роналдо решил остаться владельцем Реал Вальядолида
- ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу, представитель конкурента Украины проиграл