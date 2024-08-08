Жабченко: Виктория – темная лошадка сезона. Диназ может навести шороха. ЮКСА будет бороться за четверку

Игорь Жабченко назвал претендентов на выход в УПЛ 2025/26.

"Виктория" (Сумы) – "темная лошадка" сезона. Во главе команды хороший специалист – Анатолий Бессмертный. Они неплохо доукомплектовались. Должны бороться за попадание в чемпионскую группу, а затем в УПЛ. "Буковина" обновила 70% состава и ее мы точно относим к лидерам.

Если брать всю лигу, то третий военный сезон будет сильнее предыдущих. Мы видим, что уже приезжают ребята из-за границы. Они видят, что у нас футбол есть, он не утихает.

Сейчас многие команды хорошо готовы к соревнованиям. Это и ФСК "Мариуполь", и "Металлург" (Запорожье). В "Диназ" пришел Александр Рябоконь и думаю, что к нему могут потянуться ребята, с которыми он раньше работал. Поэтому "Диназ" тоже может навести шороха".