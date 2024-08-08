Салюк: В Металлисте 1925 благоприятный климат для того, чтобы демонстрировать хорошую игру

Новичок "Металлиста 1925" Владимир Салюк в интервью клубной пресс-службе рассказал об адаптации в команде, впечатлениях от Олимпиады, а также о том, как он проводит свое свободное время.

- Приветствуем в "Металлисте 1925", как приняли ребята в команде и какие первые впечатления от коллектива?

- Спасибо за поздравления! В команде приняли меня тепло, я сразу увидел, что коллектив здесь сплоченный, а микроклимат, по моему мнению, благоприятный для того, чтобы демонстрировать хорошую игру.

- В составе "Металлиста 1925" есть кто-то с кем вы были ранее знакомы или со всеми с нуля выстраиваете взаимодействие?

- Среди футболистов команды я раньше ни с кем знаком не был, но не думаю, что это будет проблемой, потому что уже понимаю, что в команде замечательный коллектив.

- Вы приехали в расположение команды с Олимпиады, какие впечатления от этого события и удалось ли уже переключиться с главного мирового спортивного события на внутриукраинскую "футбольную кухню"?

- Это была первая Олимпиада для нашей футбольной сборной. Я был очень рад принять участие в этом турнире, но очень жаль, что мы не смогли пройти дальше, ведь я уверен, что это было нам по силам. После приезда домой у меня было несколько дней для отдыха, этого вполне достаточно, для того чтобы переключиться.

- Ваша основная позиция - центр защиты. Где удобнее играть, правее или левее? На каких позициях еще можете сыграть?

- Поскольку я правша, то мне, все же, удобнее играть справа. Какое-то время я играл на позиции крайнего защитника, поэтому думаю, что смог бы сыграть еще и на этой позиции.

- Вскоре "Металлист 1925" начнет чемпионат. Вы лишь несколько дней, как присоединились к команде, как оцениваете собственные кондиции, готовы ли участвовать в матче против "Мариуполя"?

- Я прошел хорошие сборы под руководством Руслана Петровича Ротаня перед Олимпийскими играми, также с командой участвовали в товарищеском турнире. Думаю, что, по состоянию на данный момент, я нахожусь в оптимальных кондициях.

- Под видео вашего представления в Инстаграм Сергей Политыло шутил, что вы не знаете такого игрока, как Джибриль Сиссе, а кто на самом деле ваши любимые футболисты из прошлого и настоящего?

- Мне нравятся атлетические защитники, такие как Кайл Уокер, Рис Джеймс, Антони Рюдигер, Ашраф Хакими. Поэтому, по возможности, я внимательно наблюдаю за их игрой.

- Когда выпадает свободное от футбола время, как вы его проводите?

- В вечернее время могу посмотреть фильмы, предпочитаю детективы и фантастику. Или же могу сыграть с друзьями в "Counter Strike". А в выходные дни я предпочитал активный отдых, где-то у моря, - рассказал Салюк.