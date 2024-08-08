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Кремень приехал в гости в Запорожье. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига

Интригующее противостояние

Кремень приехал в гости в Запорожье. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Запорожье местный "Металлург" в матче первого тура Первой лиги будет принимать "Кремень". Вашему вниманию анонс противостояния.

"Металлург" (Запорожье) – "Кремень" (Кременчуг)

09.08.2024. 14:00. г.Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Обе команды по спортивному принципу должны были в этом сезоне играть во Второй лиге. Однако звезды сошлись так, что им представилась возможность снова попробовать свои силы во втором по рангу дивизионе Украины. Запорожский клуб существенно обновился в летнее межсезонье. Главным тренером команды был назначен 67-летний Владимир Шаповалов. Это самый старший тренер чемпионата. Отметим, что "Металлург" перед сезоном сумел усилиться. Осадчук, Палюх, Алибеков, Близниченко, Бандурин, Козлов. Эти футболисты должны вывести запорожский клуб на новый уровень. Алибеков пока травмирован и неясно, когда он сможет сыграть.

У "Кремня" ситуация сложнее. Потери очень существенны. Дудник, Панчишин, Галоян, Азизов, Сидоренко, Глоба. Климовское усиление перед сезоном практически не получил. Возможно, кто-то из футболистов, проходивших просмотр в других клубах, вернутся. С имеющимся кадровым потенциалом "Кремень" не сможет решать амибтные задачи.

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Кремень (Кременчуг) Металлург (Запорожье)
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