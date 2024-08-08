Тренер Металлиста: Красная карточка Рязанцева? Ничего лишнего говорить у нас нельзя

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко прокомментировал поражение от "Агробизнеса" (1:2) в матче 1-го тура Первой лиги.

- Какие ваши впечатления от этой встречи?

- Хороший и качественный первый тайм, преимущество по многим показателям, но второй тайм был тяжелее. Этот отрезок в 12-15 минут был нечеткий, неуверенный, было много суеты с нашей стороны, особенно при игре в обороне. Поэтому соперник выиграл 2:1. По красной карточке... это такое, ничего лишнего говорить у нас нельзя. Поэтому, конечно, после нее преимущество было не у нас. Мы выстрадали один очень хороший момент, который мог решить судьбу матча и привести к ничьей. Но что ж, будем работать дальше.

- Стартовые 15-20 минут первого тайма - это больше ваша расконцентрация или хорошо перестроился "Агробизнес"?

- И то, и то. С нашей стороны - где-то неуверенность. Один момент, второй, один пас, второй пас. И хозяева добавили давления и где-то это почувствовали. Надо было лучше отрабатывать в своей штрафной площадке и на своей половине поля.

- У вас очень молодая команда. Если взять за скобки Виталий Федорива - средний возраст будет чуть ли не меньше 20-ти лет, у ребят еще много всего впереди. Как там вообще положение Геннадия Синчука? Он провел очень хороший чемпионат Европы U-19, но, к сожалению, там была травма. Как сейчас с ним ситуация и когда нам ожидать его возвращения?

- Конечно, нам не хватает каждого игрока, на которого мы можем рассчитывать. Он является одним из таких игроков. Но отработав на европейском форуме он травмировался, к сожалению. Где-то через три недели вернется, даст Бог.

- Уже были какие-то выходы из европейских команд относительно его трансфера?

- Не имею никакой информации по этому вопросу, - сказал Анищенко.