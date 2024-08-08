Первая лига. Кудровка – ЮКСА 0:1. Удачный дебют

Для ЮКСА это дебютный матч в Первой лиге. "Кудровка", которая в прошлом чемпионате выступала под названием "Кудровка-Нива", успешно начала новый сезон и в гостях одержала кубковую победу над "Диназом". ЮКСА также отметила кубковую победу, разгромив на выезде "Реал Фарму".

В начале встречи активнее играли хозяева. Угрожали воротам Федотова сначала Евтушенко, а затем Тепляков. Однако достичь своего подопечные Локтионова не смогли. У ЮКСА были проблемы с комбинационным футболом. Хотелось видеть больше ударов и моментов, но к сожалению футболисты обеих команд много ошибались в заключительной трети поля. Казалось, что соперники на перерыв уйдут без голов, но Рамон шикарным ударом из штрафной вывел гостей вперед – 0:1.

Начало второго тайма было интересным. Хозяева стремились отыграться, а гости пытались увеличить свое преимущество. Постепенно темп матча замедлился. Подопечные Локтионова никак не могли довести свои атаки до логического завершения. В одном из эпизодов Селину даже пришлось выносить мяч с линии ворот. Гости сосредоточились на защите и очень редко доходили до заключительной трети поля. В итоге, игра звершилась победой ЮКСА.

"Кудровка" - ЮКСА 0:1

Голы: Рамон (45+2)

"Кудровка": Яшков – Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Чередниченко, Сторчоус, Матвеев, Евтушенко, Коркишко, Квасов, Тепляков

ЮКСА: Федотов – Синегуб, Селин, Махнев, Зозуля, Казаков, Евдокимов, Рамон, Дедяев, Матеус, Венди