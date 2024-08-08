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ЮКСА подписала украинца с опытом выступлений за рубежом

Первая лига

Богдан Мышенко продолжит карьеру в команде из Тарасовки

ЮКСА подписала украинца с опытом выступлений за рубежом

Фото: ФК ЮКСА

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ФК "ЮКСА" подписал 29-летнего полузащитника Богдана Мышенко, сообщает клубная пресс-служба.

Срок соглашения неизвестен.

Мышенко - воспитанник полтавского футбола. В своей профессиональной карьере защищал цвета донецкого "Металлурга", "Десны", "Александрии", ПФК "Львов" и сумской "Виктории".

Также Богдан имеет опыт выступления за рубежом. Выступал за "Динамо" Тбилиси, а последним его клубом был хорватский "Радник".

В 2017-м году был вызван в ряды молодежной сборной Украины U-21, где принял участие в отборе на чемпионат Европы-2017 U-21.

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Богдан Мышенко ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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