ЮКСА подписала украинца с опытом выступлений за рубежом

ФК "ЮКСА" подписал 29-летнего полузащитника Богдана Мышенко, сообщает клубная пресс-служба.

Срок соглашения неизвестен.

Мышенко - воспитанник полтавского футбола. В своей профессиональной карьере защищал цвета донецкого "Металлурга", "Десны", "Александрии", ПФК "Львов" и сумской "Виктории".

Также Богдан имеет опыт выступления за рубежом. Выступал за "Динамо" Тбилиси, а последним его клубом был хорватский "Радник".

В 2017-м году был вызван в ряды молодежной сборной Украины U-21, где принял участие в отборе на чемпионат Европы-2017 U-21.