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ЮКСА подписала украинца с опытом выступлений за рубежом
Богдан Мышенко продолжит карьеру в команде из Тарасовки
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" подписал 29-летнего полузащитника Богдана Мышенко, сообщает клубная пресс-служба.
Срок соглашения неизвестен.
Мышенко - воспитанник полтавского футбола. В своей профессиональной карьере защищал цвета донецкого "Металлурга", "Десны", "Александрии", ПФК "Львов" и сумской "Виктории".
Также Богдан имеет опыт выступления за рубежом. Выступал за "Динамо" Тбилиси, а последним его клубом был хорватский "Радник".
В 2017-м году был вызван в ряды молодежной сборной Украины U-21, где принял участие в отборе на чемпионат Европы-2017 U-21.
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