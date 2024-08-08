Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Прикарпатье – Буковина 1:1. Коллектив из Черновцов разочаровал
Один из самых интригующих матчей
Фото - ФСК Буковина
"Прикарпатье" в прошлую субботу в гостях в кубковой игре разгромило "Ужгород", а "Буковина" лишь в серии пенальти сумела в Тернополе одолеть местную "Ниву" и выйти в следующий этап. "Прикарпатье" в предыдущих трех домашних играх в Первой лиге очков не теряло. Коллектив из Черновцов - один из главных фаворитов сезона, поэтому подопечных Рыпана ожидало непростое испытание.
Этот матч был особенным для Дмитрия Шинкаренко, который в прошлом сезоне выступал за "Прикарпатье", а сегодня вышел в составе "Буковины". От первой половины встречи ожидали большего. Было много борьбы, нарушений правил и ошибок, но голевых моментов не хватало. Вязкий футбол в первом тайме завершился без голов. Гости больше владели мячом, но у хозяев было больше интересных подходов к воротам Каневцева. Дважды пробивал Бучакчийский, но переиграть голкипера не смог.
На 51-й минуте гости открыли счет. Бойчук подал, а Андрейчук головой пробил в дальний угол – 0:1. В позиционном футболе у подопечных Рыпана ощущались проблемы. Пройти организованную защиту "Буковины" не удавалось. На 64-й минуте из пределов штрафной пробивал Барчук, но слишком слабо. Футболисты черновицкой команды почему-то вообще не думали об атаке. От подопечных Кривенцова ожидали большего, а они играли на удержание счета.
После стандарта мог сравнивать счет Барчук, но блестяще сыграл Каневцев. На 83-й минуте "Прикарпатье" все же достигло своего. Барчук из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:1. В итоге игра завершилась вничью.
Первая лига. Первый тур
"Прикарпатье" - "Буковина" 1:1
Голы: Барчук (83) - Андрейчук (51)
"Прикарпатье": Кучерук – Француз, Швец, Болденков, Семка, Геник, Соловьев, Радульский, Бучакчийский, Цюцюра, Кос
"Буковина": Каневцев – Азизов, Андрейчук, Бойчук, Будняк, Дудник, Килевый, Кольцов, Рудавский, Хамелюк, Шинкаренко
Популярное сейчас
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
- Металлист потерял своего многолетнего титульного спонсора DCH
- Чемпион Италии следит за форвардом Динамо
- Трабзонспор предложил Динамо 4,5+1 млн евро за Шапаренко