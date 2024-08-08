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Первая лига. Мариуполь – Металлист 1925 1:0. Сенсация в Борисполе

Первая лига

Не так случилось, как думалось

Первая лига. Мариуполь – Металлист 1925 1:0. Сенсация в Борисполе

Фото - ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" в прошлом сезоне занял последнее место в УПЛ и понизился в ранге. Впоследствии харьковская команда получила шанс на возвращение в элитный дивизион, но в полуфинале турнира четырех клубов в серии пенальти потерпела поражение от "Левого Берега" и вернулась в Первую лигу. В первой, кубковой, игре нового сезона "Металлист 1925" под руководством нового главного тренера Сергея Карпенко в гостях разгромил "Локомотив". "Мариуполь" в гостях потерпел кубочное поражение от "Горняка-Спорта".

В начале встречи было много сумбура. Футболисты обеих команд хотели как можно скорее доставлять мяч в заключительную треть поля, но много ошибались. Харьковчане играли первым номером, но без обострения. В середине первого тайма хозяева поля вышли вперед. Демченко прострелил и мяч от ноги Салюка залетел в ворота – 1:0 ( в протоколе гол записали на Демченко). Очень досадный эпизод для новичка "Металлиста 1925". Отметим шикарную передачу Андрея Богданова. Больше голов в первом тайме не было.

После перерыва продолжали играть первым номером гости, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. С таким кадровым потенциалом от "Металлиста 1925" ожидали гораздо большего. Была возможность сравнять счет у Ари, но его удар парировал Караващенко, который вышел еще в первом тайме. В итоге, игра завершилась победой приазовцев.

"Мариуполь" - "Металлист 1925" 1:0

Голы: Демченко (23)

"Мариуполь": Кравцов – Шушко, Харжевский, Фатеев, Задоя, Богданов, Демченко, Байдал, Терехов, Савин, Зубков

"Металлист 1925". Мозиль – Капинус, Имереков, Салюк, Жичиков, Ари, Юрченко, Чурко, Стень, Борячук, Сидоров

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Металлист 1925 (Харьков) ФСК Мариуполь
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Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
08.08.2024 в 17:11
Поздоровляю ФСК Маріуполь з першою перемогою і вдалим початком нового сезону! А М25 зібратися і надалі показати гідний їх амбіціям футбол! Склад в М25 дуже сильний і бажаю ним повернутися в УПЛ цього року!
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Комментарии 3
Siren05 (Мариуполь)
08.08.2024 в 17:11
Поздоровляю ФСК Маріуполь з першою перемогою і вдалим початком нового сезону! А М25 зібратися і надалі показати гідний їх амбіціям футбол! Склад в М25 дуже сильний і бажаю ним повернутися в УПЛ цього року!
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tekutiev (донецк,Украина)
08.08.2024 в 17:02
жажа в .опе
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avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
08.08.2024 в 16:59
Не бачу де тут сенсація вже. Маріуполь міцна команда, зробила, що і мала. Металіст же вітаю з поверненням в пєрдів, ви тут надовго, судячи з усього
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