Первая лига. Подолье – Хуст 1:0. Должны были забивать больше

Коллектив из Хуста чудом не прекратил свое существование. Однако в последний момент было принято решение продолжить свои выступления. С прошлого сезона осталось всего пять игроков, поэтому у Цыткина было много работы во время короткого межсезонья. У "Подолья" есть амбиции бороться за повышение в классе. Кадровый потенциал у хмельницкого коллектива мощный.

Уже в дебюте противостояния хозяева поля открыли счет. После ужасной ошибки Швеца хладнокровно выход один на один реализовал Виталий Гемега – 1:0. По счету хмельницкий коллектив играл уверенно, а вот у гостей мало что получалось. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу "Подолья". Это закономерный результат, если учитывать отсутствие сыгранности у игроков "Хуста".

Во второй половине встречи характер игры не изменился. Хозяева доминировали, а подопечные Цыткина ничего не могли создать в атаке. Мяч до заключительной трети поля редко доходил. На 66-й минуте "Хуст" остался в меньшинстве. Вторую желтую получил Вадим Лучко. Футболисты "Подолья" в большинстве продолжали атаковать, но забить никак не могли. В итоге, победа "Подолья".

"Подолье" - "Хуст" 1:0

Голы: Гемега (13)

"Подолье": Непогодов – Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Цыбульник, Савченко, Боженар, Оробец, Снижко, Гемега, Гамолов

"Хуст": Попович – Даценко, Н. Пылип, Колчин, Козубенко, Грачев, Лучка, Гук, Шух, Швец, Грицак