Первая лига. Нива Тернополь – Эпицентр 0:1. Все решило начало второго тайма

"Эпицентр" в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионской группе и дважды имел шанс повыситься в ранге, но не сумел. Сначала подопечные Сергея Нагорняка на этапе плей-офф уступили "Вересу", а впоследствии в полуфинале турнира четырех клубов в серии пенальти потерпели поражение от "Миная". Изменения в межсезонье в этом клубе были существенными. В Кубке Украины "Эпицентр" уступил "Скале 1911", а "Нива" навязала борьбу "Буковине", но в серии пенальти уступила.

В статусе главного тренера сегодня дебютировал в Первой лиге Евгений Калиниченко, в прошлом сезоне возглавлявший "Зарю" в Чемпионате U-19 (30 игр).

Первая половина встречи завершилась без голов. Интереснее смотрелись подопечные Калиниченко, но довести свои атаки до завершения не удавалось. Хозяева стремились за счет скорости доходить до заключительной трети поля и иногда им это удавалось. В конце тайма мог забивать Ризнык, но его удар парировал Билык. Борьбы хватало, а вот моментов почти не было. Подопечные Нагорняка основной упор сделали на игре в защите, но ошибок хватало.

В начале второго тайма гости открыли счет. После подачи с фланга с нескольких метров переправил мяч в сетку Беженар – 0:1. Коллектив из Тернополя пытался отыграться, но добиться своего не смог. Таким образом, игра завершилась минимальной победой "Эпицентра".

Первая лига. Первый тур. Группа А

"Нива" - "Эпицентр" 0:1

Голы: Беженар (49)

"Нива": Жупанский – Бэй, Зинь, Демчук, Бац, Капустян, Козак, Кухарук, Гатала, Галадей, Ризнык

"Эпицентр": Билык – Мороз, Григоращук. Климец, В. Крыстин, Запорожец, Липовуз, Беженар, Бендера, Процив, Кравчук