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Эпический промах Юрченко в матче против ФСК Мариуполь
Претендент на промах сезона уже в первом туре
instagram.com/metalist1925_kh
На старте нового розыгрыша Первой лиги "Металлист 1925" уступил ФСК "Мариуполь" со счетом 0:1. В конце первого тайма у Владлена Юрченко был прекрасный шанс, чтобы сравнить цифры на табло, но со считанных метров не попал в пустые ворота.
30-летний полузащитник присоединился к харьковской команде зимой. В его активе 13 поединков, 2 гола и один ассист.
В 2024-м "Металлист 1925" провел 15 встреч и победил только "Ворсклу" во втором круге предыдущего сезона УПЛ (3:2).
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Источник:Зоря Лондонск, DiviSport
Опубликовал: Александр Симченко
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