Эпический промах Юрченко в матче против ФСК Мариуполь

На старте нового розыгрыша Первой лиги "Металлист 1925" уступил ФСК "Мариуполь" со счетом 0:1. В конце первого тайма у Владлена Юрченко был прекрасный шанс, чтобы сравнить цифры на табло, но со считанных метров не попал в пустые ворота.

30-летний полузащитник присоединился к харьковской команде зимой. В его активе 13 поединков, 2 гола и один ассист.

В 2024-м "Металлист 1925" провел 15 встреч и победил только "Ворсклу" во втором круге предыдущего сезона УПЛ (3:2).