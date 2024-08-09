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Эпический промах Юрченко в матче против ФСК Мариуполь

Первая лига

Претендент на промах сезона уже в первом туре

Эпический промах Юрченко в матче против ФСК Мариуполь

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

На старте нового розыгрыша Первой лиги "Металлист 1925" уступил ФСК "Мариуполь" со счетом 0:1. В конце первого тайма у Владлена Юрченко был прекрасный шанс, чтобы сравнить цифры на табло, но со считанных метров не попал в пустые ворота.

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30-летний полузащитник присоединился к харьковской команде зимой. В его активе 13 поединков, 2 гола и один ассист.

В 2024-м "Металлист 1925" провел 15 встреч и победил только "Ворсклу" во втором круге предыдущего сезона УПЛ (3:2).

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Владлен Юрченко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Зоря Лондонск, DiviSport
Опубликовал: Александр Симченко
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