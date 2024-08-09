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Мастерский штрафной. Парагваец с ЮКСА забил во втором матче подряд

Первая лига

Гол оказался решающим в матче

Мастерский штрафной. Парагваец с ЮКСА забил во втором матче подряд

Фото - ЮКСА

Новина українською

В конце первого тайма встречи против "Кудровки" Пабло Рамон Кастро Гонсалес по прозвищу "Парагвай" открыл счет в поединке. Латиноамериканский футболист перекинул стенку и отправил мяч в ворота.

В субботу полузащитник также отмечался в матче Кубка Украины против "Реал Фармы" (3:0).

Он подписал контракт с ЮКСА пять месяцев назад в статусе свободного агента. До этого Пабло защищал цвета бразильского "Фредерикенсе".

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Источник:
ЮКСА
Опубликовал: Александр Симченко
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