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Мастерский штрафной. Парагваец с ЮКСА забил во втором матче подряд
Гол оказался решающим в матче
Фото - ЮКСА
В конце первого тайма встречи против "Кудровки" Пабло Рамон Кастро Гонсалес по прозвищу "Парагвай" открыл счет в поединке. Латиноамериканский футболист перекинул стенку и отправил мяч в ворота.
В субботу полузащитник также отмечался в матче Кубка Украины против "Реал Фармы" (3:0).
Он подписал контракт с ЮКСА пять месяцев назад в статусе свободного агента. До этого Пабло защищал цвета бразильского "Фредерикенсе".
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Источник:ЮКСА
Опубликовал: Александр Симченко
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