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Металлург - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Металург
Встреча команд, которые должны были в этом сезоне играть во Второй лиге. Однако они вытащили счастливый билет и получили еще один шанс проявить себя во втором по рангу дивизионе Украины. Запорожцы в межсезонье существенно усилились. Новым главным тренером команды стал Владимир Шаповалов. "Кремень" потерял ряд своих лидеров и по кадровому потенциалу может рассчитывать разве что на борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.
Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00.
Прямая трансляция поединка будет на YouTube DiviSport – официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.
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