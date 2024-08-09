Металлург - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча команд, которые должны были в этом сезоне играть во Второй лиге. Однако они вытащили счастливый билет и получили еще один шанс проявить себя во втором по рангу дивизионе Украины. Запорожцы в межсезонье существенно усилились. Новым главным тренером команды стал Владимир Шаповалов. "Кремень" потерял ряд своих лидеров и по кадровому потенциалу может рассчитывать разве что на борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.

Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00.

Прямая трансляция поединка будет на YouTube DiviSport – официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.