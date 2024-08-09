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Первая лига. Металлург – Кремень 1:0. Победа в меньшинстве
Богатый на события матч
Фото - ФК Металург
По итогам прошлого сезона оба клуба должны были перейти во Вторую лигу. Однако из-за снятия некоторых клубов из соревнований "Металлург" и "Кремень" сумели сохранить прописки в Первой лиге. Запорожцы в кубковой игре в гостях уступили "Виктории", а "Кремень" также на выезде выбыл из кубкового розыгрыша. До встречи на "Славутич Арене" "Металлург" не проигрывал "Кремню" в течение пяти подряд игр Первой лиги: 3 победы и 2 ничьи.
Запорожцы начали игру первым номером, но с конструктивом в заключительной трети поля возникали проблемы. Гости основной акцент сделали на надежной игре в защите и контратаках. Открыть счет хозяевам помог стандарт. После подачи Близниченко мяч оказался у Иродовского, который со второй попытки расстрелял ворота Оксененко – 1:0. После гола футболисты "Металлурга" продолжали контролировать мяч и ход событий на поле.
В середине первого тайма из-за повреждения пришлось менять одного из лидеров "Металлурга" Андрея Близниченко. На 30 минуте запорожцы сами себе создали проблемы. Палюх сбил Трофимюка и получил заслуженную красную. Реализовать численное большинство до перерыва гости не смогли.
С начала второго тайма запорожцы были вынуждены больше играть без мяча, но существенных проблем соперники им не создавали. Темп матча после перерыва был медленным и это устраивало хозяев поля. К сожалению, воздушные тревоги также оказывали существенное влияние на игру. Отыграться гости не смогли.
Первая лига. Первый тур
"Металлург" -"Кремень" 1:0
Голы: Иродовский (17)
"Металлург": Осадчук - Палюх, Юречко, Страдс, Козлов, Крапивный, Бандурин, Иродовский, Близниченко, Буряк, Борисенко
"Кремень": Оксененко - Боровский, Сабиев, Дыхтярук, Паламарчук, Пастернак, Златьев, Жданович, Рокотянский, Молько, Трофимюк
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