  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса

Первая лига

Роман Дебелко определился с новым клубом

Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса

upl.ua

Новина українською

ФК "ЮКСА" объявил о подписании 31-летнего нападающего Романа Дебелко.

Срок соглашения неизвестен.

Этим летом Дебелко покинул "Кривбасс", за который выступал последние три сезона. В минувшей кампании он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также с "красно-белыми" он получил бронзовые медали УПЛ сезона 2023/24.

Дебелко также выступал за каменскую "Сталь" и "Карпаты". Кроме того, он играл за команды из Армении, Латвии и Эстонии.

По теме
yellow-arrow
Шахтер проведет в понедельник контрольный матч
yellow-arrow
Экс-игрок Хуста прибыл на Харьковское направление для выполнения боевых задач
yellow-arrow
Первая лига. Металлург – Кремень 1:0. Победа в меньшинстве
Роман Дебелко ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости