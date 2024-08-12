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Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса
Роман Дебелко определился с новым клубом
upl.ua
ФК "ЮКСА" объявил о подписании 31-летнего нападающего Романа Дебелко.
Срок соглашения неизвестен.
Этим летом Дебелко покинул "Кривбасс", за который выступал последние три сезона. В минувшей кампании он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также с "красно-белыми" он получил бронзовые медали УПЛ сезона 2023/24.
Дебелко также выступал за каменскую "Сталь" и "Карпаты". Кроме того, он играл за команды из Армении, Латвии и Эстонии.
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Источник:ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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