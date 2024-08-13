  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Зверов – о Минае: В Ужгороде были уверены, что клуб может приостановить выступления
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зверов – о Минае: В Ужгороде были уверены, что клуб может приостановить выступления

Первая лига

Журналист рассказал о возможном исчезновении команды

Зверов – о Минае: В Ужгороде были уверены, что клуб может приостановить выступления

fcminaj.com

Новина українською

Владимир Зверов заявил, что руководство "Миная" рассматривало вариант прекращения выступлений.

"Еще до турнира четырех ходили слухи, что клуб может взять паузу и, возможно, не выведет команду на сезон Первой лиги. Все эти слухи плюс то, что большое количество игроков разошлось (кто-то ушел, кого-то продали), создавали ауру, что "Минай" завис между Первой лигой и непонятностью.

Через некоторое время после поражения от "Левого Берега" начались эти разговоры. В Ужгороде были уверены, что клуб может приостановить выступления. Был разговор о том, что не просто закрыться, а сохранить профессиональный статус".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Сейчас у руководства "Миная" есть понимание, что ничего катастрофического не произошло. Да, есть вылет в Первую лигу. Но с другой стороны пришли деньги за трансферы, та же продажа Кемкина. Бюджет "Миная" пополнился и команда будет играть Кубок и чемпионат Первой лиги. Клуб подписывает хороших, качественных футболистов. Это говорит о том, что клуб, к счастью, продолжает свое существование”, – считает журналист.

Напомним, что "Минай" 4 года подряд провел в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Как в старые добрые времена. Шахтер - Мариуполь 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса
yellow-arrow
Шахтер проведет в понедельник контрольный матч
Владимир Зверов ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Профутбол Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 03:41
Ган.дон тупий Пазік і його корумпована "шайка -лєйка" з УАФ ледве не угробили самобутній клуб...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 03:41
Ган.дон тупий Пазік і його корумпована "шайка -лєйка" з УАФ ледве не угробили самобутній клуб...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости