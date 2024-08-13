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Зверов – о Минае: В Ужгороде были уверены, что клуб может приостановить выступления
Журналист рассказал о возможном исчезновении команды
fcminaj.com
Владимир Зверов заявил, что руководство "Миная" рассматривало вариант прекращения выступлений.
"Еще до турнира четырех ходили слухи, что клуб может взять паузу и, возможно, не выведет команду на сезон Первой лиги. Все эти слухи плюс то, что большое количество игроков разошлось (кто-то ушел, кого-то продали), создавали ауру, что "Минай" завис между Первой лигой и непонятностью.
Через некоторое время после поражения от "Левого Берега" начались эти разговоры. В Ужгороде были уверены, что клуб может приостановить выступления. Был разговор о том, что не просто закрыться, а сохранить профессиональный статус".
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"Сейчас у руководства "Миная" есть понимание, что ничего катастрофического не произошло. Да, есть вылет в Первую лигу. Но с другой стороны пришли деньги за трансферы, та же продажа Кемкина. Бюджет "Миная" пополнился и команда будет играть Кубок и чемпионат Первой лиги. Клуб подписывает хороших, качественных футболистов. Это говорит о том, что клуб, к счастью, продолжает свое существование”, – считает журналист.
Напомним, что "Минай" 4 года подряд провел в УПЛ.
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