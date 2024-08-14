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"Бред сумасшедшего". В Минае отреагировали на слухи об отставке Любеновича

Первая лига

Тренер и его штаб продолжают работать в клубе

"Бред сумасшедшего". В Минае отреагировали на слухи об отставке Любеновича

Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич

Новина українською

Дмитрий Бабенко, ассистент главного тренера "Миная" Желько Любеновича, прокомментировал информацию об отставке коуча.

– Все на месте, все работают сейчас. Даже не знаю, что вам сказать.

– То есть, и Вы, и Желько продолжаете работу в клубе "Минай", да?

– Да. Я тоже читал, но и вчера и сегодня все были на тренировке. Для меня вообще как-то смешно.

– Соответственно от руководства нет к вам озвученных претензий?

– Вроде нет. Может, они там что-то… От нас, поверьте, даже не знаю, что сказать.

– А был вообще разговор с руководством? Были какие-то задачи на сезон, что ожидается от команды?

– Я же говорю. Мы как работали, так и работаем. Все по плану. Никаких не было вообще каких-либо вопросов об отставках или увольнении. Это бред сумасшедшего, - сказал Бабенко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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