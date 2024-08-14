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Металлист 1925 рассматривает ван Леувена и Йовичевича в качестве замены Скрипнику

Первая лига

С нидерландским специалистом руководство клуба уже провело встречу

Металлист 1925 рассматривает ван Леувена и Йовичевича в качестве замены Скрипнику

shakhtar.com

Новина українською

Руководство харьковского "Металлиста 1925" продолжает поиски нового главного тренера после отставки Виктора Скрипника.

Как сообщает "ТаТоТаке", руководство клуба недавно провело встречу с нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, который известен в Украине по работе с "Зарей" и "Шахтером".

Также источник отмечает, что в контексте слухов вокруг будущего наставника "Металлиста 1925" звучит имя еще одного бывшего коуча "горняков" Игоря Йовичевича, который недавно покинул саудовский "Аль-Раед".

Напомним, что последним тренером "Металлиста 1925" был Виктор Скрипник. Под его руководством команда вылетела из УПЛ, а позже еще и проиграла в переходном "турнире четырех". Сейчас с приставкой и.о. команду тренирует Сергей Карпенко.

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Игор Йовичевич Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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