Металлист 1925 рассматривает ван Леувена и Йовичевича в качестве замены Скрипнику

Руководство харьковского " Металлиста 1925 " продолжает поиски нового главного тренера после отставки Виктора Скрипника.

Как сообщает "ТаТоТаке", руководство клуба недавно провело встречу с нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, который известен в Украине по работе с "Зарей" и "Шахтером".

Также источник отмечает, что в контексте слухов вокруг будущего наставника "Металлиста 1925" звучит имя еще одного бывшего коуча "горняков" Игоря Йовичевича, который недавно покинул саудовский "Аль-Раед".

Напомним, что последним тренером "Металлиста 1925" был Виктор Скрипник. Под его руководством команда вылетела из УПЛ, а позже еще и проиграла в переходном "турнире четырех". Сейчас с приставкой и.о. команду тренирует Сергей Карпенко.