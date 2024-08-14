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Металлист 1925 рассматривает ван Леувена и Йовичевича в качестве замены Скрипнику
С нидерландским специалистом руководство клуба уже провело встречу
shakhtar.com
Руководство харьковского "
Как сообщает "ТаТоТаке", руководство клуба недавно провело встречу с нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, который известен в Украине по работе с "Зарей" и "Шахтером".
Также источник отмечает, что в контексте слухов вокруг будущего наставника "Металлиста 1925" звучит имя еще одного бывшего коуча "горняков" Игоря Йовичевича, который недавно покинул саудовский "Аль-Раед".
Напомним, что последним тренером "Металлиста 1925" был Виктор Скрипник. Под его руководством команда вылетела из УПЛ, а позже еще и проиграла в переходном "турнире четырех". Сейчас с приставкой и.о. команду тренирует Сергей Карпенко.
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