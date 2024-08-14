Заря заинтересована в услугах Любеновича, - источник

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что главный тренер "Миная" Желько Любенович в разговоре с ним отрицал информацию, что подал в отставку.

43-летний серб сказал, что пока он в клубе и не может это комментировать.

Впрочем, также Спиваковский, отметил, что в услугах сербского тренера заинтересована "Заря", однако при этом, Желько не хочет вести переговоры с клубом, у которого есть главный тренер. Луганскую команду тренирует Юрий Коваль, в случае назначения Любеновича он, вероятно, может вернуться на должность спортивного директора или вместе с Младеном Бартуловичем заниматься командой U-19.

Также в ближайшее время ожидается встреча Любеновича с президентом "Миная" Валерием Пересоляком, после которой и должна проясниться эта запутанная ситуация.