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Заря заинтересована в услугах Любеновича, - источник
Тренер может все-таки покинуть Минай
Фото: ФК Минай
Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что главный тренер "Миная" Желько Любенович в разговоре с ним отрицал информацию, что подал в отставку.
43-летний серб сказал, что пока он в клубе и не может это комментировать.
Впрочем, также Спиваковский, отметил, что в услугах сербского тренера заинтересована "Заря", однако при этом, Желько не хочет вести переговоры с клубом, у которого есть главный тренер. Луганскую команду тренирует Юрий Коваль, в случае назначения Любеновича он, вероятно, может вернуться на должность спортивного директора или вместе с Младеном Бартуловичем заниматься командой U-19.
Также в ближайшее время ожидается встреча Любеновича с президентом "Миная" Валерием Пересоляком, после которой и должна проясниться эта запутанная ситуация.
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