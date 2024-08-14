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Заря заинтересована в услугах Любеновича, - источник

Первая лига
Обновлено

Тренер может все-таки покинуть Минай

Заря заинтересована в услугах Любеновича, - источник

Фото: ФК Минай

Новина українською

Журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что главный тренер "Миная" Желько Любенович в разговоре с ним отрицал информацию, что подал в отставку.

43-летний серб сказал, что пока он в клубе и не может это комментировать.

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Впрочем, также Спиваковский, отметил, что в услугах сербского тренера заинтересована "Заря", однако при этом, Желько не хочет вести переговоры с клубом, у которого есть главный тренер. Луганскую команду тренирует Юрий Коваль, в случае назначения Любеновича он, вероятно, может вернуться на должность спортивного директора или вместе с Младеном Бартуловичем заниматься командой U-19.

Также в ближайшее время ожидается встреча Любеновича с президентом "Миная" Валерием Пересоляком, после которой и должна проясниться эта запутанная ситуация.

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Заря (Луганск) Желько Любенович Юрий Коваль ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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