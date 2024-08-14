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Закрытие СК Прометей пока что не повлияло на Буковину

Первая лига
Обновлено

Об этом говорят в клубе из Черновцов

Закрытие СК Прометей пока что не повлияло на Буковину

instagram.com/fc.bukovyna

Новина українською

Президент "Буковины" Андрей Сафроняк заявил, что на данный момент решение Владимира Дубинского закрыть СК "Прометей" не повлияло на клуб из Черновцов.

Напомним, титульным спонсором "Буковины" является компания Дубинского "Демарт".

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"Пока никаких изменений в клубе нет, футбольная команда функционирует в штатном режиме и готовится к матчам чемпионата Первой лиги и Кубка Украины", – сказал Сафроняк.

Напомним, что в прошлом сезоне "Буковина" заняла первое место в этапе за выбывание Первой лиги, а в нынешнем сезоне после финансовых вливаний является одним из главных претендентов на повышение в классе.

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Буковина (Черновцы) СК Прометей
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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