Хуст будет принимать Ниву, дебют Миная. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Сегодня двумя матчами стартует второй тур нового сезона Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Хуст" - "Нива"

16.08.2024. 14:00. "Карпаты". Хуст

Коллектив из Хуста неудачно начал новый сезон. Подопечные Цыткина вылетели из Кубка Украины, а в матче первого тура минимально уступили "Подолью" – 0:1. "Хусту" повезло, что футболисты "Подолья" не забили больше. Таким образом, проигрышная серия "Хуста" длится в Первой лиге четыре игры. "Нива" хоть и проиграла "Эпицентру", но за игрой существенных претензий к подопечным Каличиненко не должно быть. В общем, у тернополян выходила игра и моментов создавали много. Однако довести свои атаки до логического завершения не смогли, а в начале второго тайма еще и пропустили. "Нива" имела все основания рассчитывать на победу, а в итоге – второе поражение подряд. Хозяевам в этом матче из-за дисквалификации не сможет помочь Вадим Лучка.

"Минай" - "Прикарпатье"

16.08.2024. 15:30. "Минай". Минай

Коллектив из Ужгорода первый тур пропускал. В понедельник подопечные Любеновича сыграли матч Кубка Украины. "Минай" во втором тайме благодаря дублю Гуничева дожал "Скалу 1911". Безусловно, эта победа должна придать ужгородцам уверенность в своих силах после неудачи в финале турнира четырех. Команда в межсезонье команда потеряла почти всех лидеров. Как стало известно после матча со "Скалой 1911", в отставку подал главный тренер "Миная" Желько Любенович. Однако в игре с "Прикарпатье" он еще будет исполнять свои обязанности.

Коллектив из Ивано-Франковска в первом туре проявил себя с лучшей стороны и смог даже отобрать очки у "Буковины". Таким образом, завершилась безничейная домашняя серия "Прикарпатья" в Первой лиге, которая длилась 8 игр: 5 побед и 3 поражения. Однако уже в Кубке подопечные Рыпана минимально уступили "Буковине". У гостей перед игрой с "Минаем" существенная потеря, ведь из-за дисквалификации не сможет сыграть нападающий Роман Барчук.