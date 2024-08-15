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Металлист 1925 предварительно договорился с ван Леувеном

Первая лига

Экс-тренер "Зари" и "Шахтера" возвращается в Украину

Металлист 1925 предварительно договорился с ван Леувеном

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший наставник "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен вернется к тренерству в Украину, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство "Металлиста 1925" достигло предварительной договоренности с нидерландским специалистом.

Юридические нюансы пока не закрыты, но предполагается, что ван Леувен возглавит команду уже в августе и будет отвечать за всю клубную вертикаль.

Также отмечается, что в штаб 55-летнего нидерландца войдут его помощники в "Заре" и "Шахтере" - ассистент Александр Чижов, аналитик Дмитрий Кабачок, а также специалист по общей физической подготовке Валерий Блохин.

Напомним, что последним тренером "Металлиста 1925" был Виктор Скрипник. Под его руководством харьковчане вылетели из УПЛ, а позже еще и проиграли в переходном "турнире четырех". Сейчас с приставкой и.о. команду тренирует Сергей Карпенко.

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romerik (YNWA)
15.08.2024 в 15:11
Нє лєзь, дурак Ано тєбя сажрьот
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1
0
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
15.08.2024 в 15:11
Нє лєзь, дурак Ано тєбя сажрьот
Ответить
1
0

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