Воробей: Герреро значительно усилил бы атаку Динамо

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей считает, что форвард "Зари" Эдуардо Герреро усилил бы линию атаки "Динамо".

"Думаю, что он бы значительно усилил атаку "Динамо". Эдуардо – один из самых сильных нападающих в УПЛ. Он знаком с украинским футболом, он много забивает и обладает хорошей техникой и взрывной скоростью. У киевлян осенью будет или 8 матчей в группе Лиги чемпионов, или 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского необходимо.

На сегодня мы видим лишь двух новичков "Динамо" – Пихаленка и Брагару. Кстати, 22-летний Максим Брагару неплохой футболист с дриблингом, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям в новой для себя команде", - считает Воробей.

В минувшем сезоне Герреро забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах за луганчан во всех турнирах.