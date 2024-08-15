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Воробей: Герреро значительно усилил бы атаку Динамо
Эксфутболист высказался о панамском форварде "Зари"
Фото: Валмієра
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей считает, что форвард "Зари" Эдуардо Герреро усилил бы линию атаки "Динамо".
"Думаю, что он бы значительно усилил атаку "Динамо". Эдуардо – один из самых сильных нападающих в УПЛ. Он знаком с украинским футболом, он много забивает и обладает хорошей техникой и взрывной скоростью. У киевлян осенью будет или 8 матчей в группе Лиги чемпионов, или 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского необходимо.
На сегодня мы видим лишь двух новичков "Динамо" – Пихаленка и Брагару. Кстати, 22-летний Максим Брагару неплохой футболист с дриблингом, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям в новой для себя команде", - считает Воробей.
В минувшем сезоне Герреро забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах за луганчан во всех турнирах.
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