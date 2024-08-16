Металлист 1925 в погоне за дебютной победой, дебют Полтавы. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Постепенно новый чемпионат Первой лиги набирает обороты. Предлагаем вашему вниманию анонс субботних матчей второго по рангу дивизиона Украины.

Группа А

"Металлист" - "Подолье"

17.08.2024. 16:30. "Авангард". Ужгород

Харьковчане неудачно начали новый сезон. В прошлом туре подопечные Анищенко провалили второй тайм и уступили "Агробизнесу", хотя и побеждали 1:0. К тому же, в Кубке Украины "Металлист" сенсационно уступил "Николаеву" – 1:3. Коллектив из Харькова сейчас явно находится не в самом лучшем состоянии. Отметим, что против хмельницкого коллектива из-за дисквалификации не сможет сыграть Евгений Рязанцев, и это существенная потеря. "Подолье" в первом туре понравилось против "Хуста". Подопечные Костышина доминировали и заслуженно победили. Таким образом, победная домашняя серия "Подолья" в Первой лиге с прошлого чемпионата длится уже 6 игр. Однако над игрой в заключительной трети поля еще стоит работать, ведь ряд моментов футболисты "Подолья" не реализовали. В Кубке Украины в понедельник "Подолье" минимально уступило ЮКСА.

"Буковина" - "Агробизнес"

17.08.2024. 16:00. "Буковина". Черновцы

Подопечные Кривенцова в первом туре разочаровали своей игрой. "Буковина" сыграла вничью с "Прикарпатье", а могла даже проигрывать. Однако уже в Кубке коллектив из Черновцов обыграл ивано-францовцев. Безусловно, "Буковина" один из главных претендентов на повышение в классе, но сейчас существенные проблемы у главного спонсора клуба, потому о перспективах говорить рано. "Агробизнес" в волевом стиле обыграл "Металлист". Подопечные Чижевского проявили характер и после перерыва забили два гола в ворота харьковчан. Пропускная клубная рекордная серия "Агробизнеса" в Первой лиге длится 8 игр (12 голов). Стабильности в игре коллектива из Волочиска нет, поэтому на выезде против "Буковины" им будет очень сложно.

Группа Б

"Металлург" - "Виктория"

17.08.2024. 12:00. "Славутич Арена". Запорожье

Запорожцы в новом чемпионате стартовали с победы над "Кремнем". Однако игру подопечные Шаповалова сложно назвать идеальной. Долгое время "Металлург" играл в меньшинстве, к тому же травму получил Близниченко. Даже несмотря на это, запорожцы смогли удержать победу. "Виктория" прошлый тур пропускала, но успела сыграть уже два матча в Кубке. Сначала "Виктория" победила "Металлург", а в понедельник тоже минимально выиграла у "Чернигова". Коллектив из Сум играет прагматично, но пока это приносит результат. Смогут ли запорожцы дома реабилитироваться за поражение в Кубке?

"Кремень" - "Металлист 1925"

17.08.2024. 13:00. "Юность". Горишние Плавни

"Кремень" даже в большинстве не смог сыграть хотя бы вничью против "Металлурга". Однако вряд ли можно критиковать тренерский штаб Игоря Климовского, ведь в межсезонье команду покинули все лидеры. Среди новичков можно отметить только Боровского, но в прошлом сезоне он почти не получал игровую практику в "Ингульце". С большой вероятностью "Кремень" с имеющимся кадровым потенциалом будет бороться за выживание. От "Металлиста 1925" все в этом сезоне ожидают чемпионства в Первой лиге. Однако в первом туре коллектив Карпенко разочаровал. Харьковчане уступили "Мариуполю", хотя и играли первым номером. Футболисты "Металлиста 1925" создавали моменты, но этого было мало. Возможно, победа над "Полтавой" в Кубке придаст харьковчанам уверенность в своих силах. Если гости сами себе не создадут проблем, то они должны набирать три очка. Стало известно, что руководство харьковского клуба предварительно договорилось о контракте с тренером Патриком ван Леувеном.

ЮКСА – "Полтава"

17.08.2024. 14:00. Киев. НТК "им. Банникова"

ЮКСА дебютировала в Первой лиге по победе. Подопечные Чирикала благодаря шикарному голу Рамона минимально обыграли "Кудровку". Это был не самый лучший матч для "крестоносцев", ведь в атаке они создали слишком мало. Однако результат на табло. Таким образом, Дмитрий Чирикал в своем дебютном матче в Первой лиге в качестве тренера добился успеха. К тому же ЮКСА в понедельник в Кубке Украины благодаря голу новичка Дебелка переиграла "Подолье". "Полтава" прошлый тур пропускала, но в понедельник также сыграла свой матч в Кубке Украины. Подопечные Сысенко смогли навязать борьбу "Металлисту 1925", хотя и проиграли в дополнительное время 3:5. Следует отдать должное характеру полтавчан, ведь они смогли отыграться с 1:3. Легко футболистам ЮКСА точно не будет, ведь у полтавчан гораздо более опытная команда.