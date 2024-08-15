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Гендир Металлиста 1925: Ван Леувен? Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса

Первая лига
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В клубе сохраняют молчание

Гендир Металлиста 1925: Ван Леувен? Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал слухи о возможном назначении Патрика ван Леувена главным тренером команды.

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– Андрей Николаевич, говорят, что "Металлист 1925" ведет переговоры с Патриком ван Леувеном. Это правда?

– Я слухи не комментирую.

– Ну а переговоры ведете?

– Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса.

– Была информация, что кроме ван Леувена и Йовичевича рассматриваете?

– Повторюсь, я слухи не комментирую.

– Ну а что можете сказать по поводу главного тренера?

– Сейчас в должности исполняющего главного тренера работает Карпенко Сергей Васильевич. Это все, что я могу сказать. Все остальное – слухи.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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