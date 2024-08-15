Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендир Металлиста 1925: Ван Леувен? Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса
В клубе сохраняют молчание
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал слухи о возможном назначении Патрика ван Леувена главным тренером команды.
– Андрей Николаевич, говорят, что "Металлист 1925" ведет переговоры с Патриком ван Леувеном. Это правда?
– Я слухи не комментирую.
– Ну а переговоры ведете?
– Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса.
– Была информация, что кроме ван Леувена и Йовичевича рассматриваете?
– Повторюсь, я слухи не комментирую.
– Ну а что можете сказать по поводу главного тренера?
– Сейчас в должности исполняющего главного тренера работает Карпенко Сергей Васильевич. Это все, что я могу сказать. Все остальное – слухи.
Популярное сейчас
- Виктория Пльзень – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги Европы
- Оккупанты быстро приближаются к окрестностям Покровска, - ГВА
- Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
- Заря заинтересована в услугах Любеновича, - источник
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- В поисках новой команды. Будковский сообщил, что покинул Полесье