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Хуст - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Хуст - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хуст - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

Новина українською

Сегодня стартует 2-й тур в Первой лиге группы А. "Хуст" примет на своем поле "Ниву" Тернополь.

Начало сезона для закарпатского клуба сложилось неудачно. Поражение "Подолью" (0:1) в матче первого тура, а также вылет из Кубка Украины от "Пробия"(0:4).

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Аналогичная ситуация и у тернопольского коллектива. "Нива" прекратила борьбу в Кубке, проиграв "Буковине" по пенальти, а также уступила в 1-м туре "Эпицентру" (0:1).

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.

Первая лига. Группа А. 2-й тур
16 августа. Хуст, "Карпаты"
"Хуст" 14:00 "Нива" Тернополь
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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