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Минай - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Минай - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Минай

Новина українською

Сегодня пройдет еще один поединок 2-го тура в Первой лиге группы А. "Минай" померяется силами с "Прикарпатьем". Игра пройдет в Минае.

Клуб из Ужгорода первый тур пропускал. Зато подопечные Желько Любеновича обыграли "Скалу 1911" (3:1) в Кубке Украины.

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Коллектив из Ивано-Франковска в первом туре сыграл вничью с "Буковиной" (1:1). Судьба жребия свела эти команды и в кубковом противостоянии, где сильнее оказалась команда из Черновцов (1:0).Начало - в 15:30. Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.

Первая лига. Группа А. 2-й тур
16 августа. Минай, "Минай-Арена"
"Минай" 15:30 "Прикарпатье"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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