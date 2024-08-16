Минай - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня пройдет еще один поединок 2-го тура в Первой лиге группы А. "Минай" померяется силами с "Прикарпатьем". Игра пройдет в Минае.

Клуб из Ужгорода первый тур пропускал. Зато подопечные Желько Любеновича обыграли "Скалу 1911" (3:1) в Кубке Украины.

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Коллектив из Ивано-Франковска в первом туре сыграл вничью с "Буковиной" (1:1). Судьба жребия свела эти команды и в кубковом противостоянии, где сильнее оказалась команда из Черновцов (1:0).Начало - в 15:30. Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport - официальном вещателе Первой лиги в сезоне 2024/25.

Первая лига. Группа А. 2-й тур

16 августа. Минай, "Минай-Арена"

"Минай" 15:30 "Прикарпатье"

Видеотрансляция - DiviSport