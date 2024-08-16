Первая лига. Хуст – Нива 2:3. Триумф атаки над защитой

Первый домашний матч "Хуста" в новом чемпионате. В прошлом туре подопечные Владимира Цыткина потерпели гостевое поражение от "Подолья". В составе хустян в стартовом туре вышли шесть дебютантов Первой лиги. "Нива" неделю назад дома уступила "Эпицентру". В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

Уже в дебюте противостояния гости смогли открыть счет. Ризнык мощным ударом из пределов штрафной пробил в дальний угол – 0:1. Ужасно в этом эпизоде ​​сыграли защитники "Хуста". Проблемы хозяев на этом не закончились. Кухарук подал в штрафную, а Гадалей хладнокровно переиграл голкипера - 0:2. Что в этом эпизоде ​​делали защитники?

Однако подопечные Цыткина не опустили руки и довольно быстро смогли сократить отставание в счете. Уманец подал со штрафного, а Гук головой переправил мяч в сетку – 1:2. Еще до перерыва хозяева смогли сравнять счет. После ошибки защитника выход один на один реализовал Уманец – 2:2. Невероятное развитие событий.

В начале второго тайма коллектив из Тернополя снова вышел вперед. Во второй раз в матче отличился Ризнык - 2:3. Опять же не уверенно сыграли защитники "Хуста". Хозяева стремились отыграться, а гости при первой возможности хотели увеличить свое преимущество. Однако больше голов в этом матче не было. Таким образом, "Хуст" в Первой лиге проигрывает пятый матч подряд.

Первая лига. Группа А

"Хуст" - "Нива" 2:3

Голы: Гук (26), Уманец (32) - Ризнык (9, 50), Галадей (16)

"Хуст": Попович – Даценко, Павлыч, Козубенко, Гук, Шух, Шевчук, Шашкеба, Н. Пилып, Уманец, Грицак

"Нива": Жупанский – Зинь, Слотюк, Капустян, Михайленко, Кухарук, Гатала, Козак, Галадей, Бэй, Ризнык