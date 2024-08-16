Первая лига. Минай – Прикарпатье 4:2. Дубль Ременяка, уверенная игра Росула

Сегодня "Минай" сыграл свой первый матч в ПФЛ после возвращения. Напомним, что в прошлом сезоне ужгородцы выступали в элитном дивизионе. В Кубке Украины подопечные Любеновича переиграли "Скалу 1911", а "Прикарпатье" уступило "Буковине". Напомним, что подопечные Рыпана в первом туре с "Буковиной" сыграли вничью.

На этой неделе стало известно, что Любенович подал в отставку, но сегодня он все же руководил игрой "Миная". Из-за дисквалификации гостям не мог помочь Барчук, зато вернулся в стартовый состав Хома.

В начале встречи сложно было кому-то отдать предпочтение. Борьбы хватало, а вот с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. На 22-й минуте болельщики все же дождались первого момента. Мяч после удара Гуничева попал в штангу. На 31-й минуте хозяева вышли вперед. После подачи Дмитрука головой в дальний угол пробил Матюшенко – 1:0. Этот гол придал уверенности подопечным Любеновича и они увеличили свое преимущество. Ременяк из пределов штрафной пробил в дальний угол – 2:0.

В начале второго тайма счет стал разгромным. Удар Кулиша заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Артур Ременяк – 3:0. Дубль для 24-летнего полузащитника. Гости нашли в себе силы ответить. Мощно в дальний угол пробил Цюцюра – 1:3. Однако очень быстро мяч еще раз побывал в воротах Кучерука. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрук – 4:1.

Несмотря на счет проблем в защите у хозяев хватало. Следует отдать должное Росулу, который сегодня сыграл уверенно. В конце встречи ужгородцы расслабились и пропустили гол Швеца после подачи с углового – 4:2.

В итоге "Минай" стартует в Первой лиге с победы.

Первая лига. Группа А

"Минай" - "Прикарпатье" 4:2

Голы: Матюшенко (33), Ременяк (35, 52). Дмитрук (64, пен) - Цюцюра (60), Швець (78)

"Минай": Росул – Прокопчук. Чуев, Дмитрук, Дворовенко, Скиба, Шалфеев, Матюшенко, Ременяк, Воробчак, Гуничев

"Прикарпатье": Кучерук – Швец, Болденков, Француз, Радульский, Геник, Семка, Бучакчийский, Титаевский, Хома, Цюцюра