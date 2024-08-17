Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Будет на что посмотреть
Фото: ФК Вікторія
Сегодня сыграют сразу пять матчей второго тура Первой лиги сезона 2024/25. Интересно будет понаблюдать за игрой в Запорожье, где местный "Металлург" будет принимать "Викторию". Сумчане победили запорожцев в Кубке Украины. Непростое испытание ожидает "Кремень", ведь придется играть против разъяренного "Металлиста 1925".
В Группе А обращаем внимание на матч между "Буковиной" и "Агробизнесом". У коллектива из Черновцов гораздо более мощный кадровый потенциал, но легко против команды Чижевского точно не будет.
12:00. "Металлург" - "Виктория"
13:00. "Кремень" - "Металлист 1925"
14:00. "ЮКСА" - Полтава"
16:00. "Буковина" - "Агробизнес"
16:30. "Металлист" - "Подолье"
Популярное сейчас
- Иващенко - о судействе: Вся Украина смеется: Почему так? Ну, вот так
- Будковский подпишет контракт с новичком УПЛ
- УПЛ. Ворскла - Оболонь 2:0. Фантомная рука и газон из нулевых
- Бурбас: Матч Первой лиги Мариуполь – Металлист 1925 имеет прямые признаки договорного
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Долганский – об отмененном голе Оболони: Не могу комментировать