Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу пять матчей второго тура Первой лиги сезона 2024/25. Интересно будет понаблюдать за игрой в Запорожье, где местный "Металлург" будет принимать "Викторию". Сумчане победили запорожцев в Кубке Украины. Непростое испытание ожидает "Кремень", ведь придется играть против разъяренного "Металлиста 1925".

В Группе А обращаем внимание на матч между "Буковиной" и "Агробизнесом". У коллектива из Черновцов гораздо более мощный кадровый потенциал, но легко против команды Чижевского точно не будет.

12:00. "Металлург" - "Виктория"

13:00. "Кремень" - "Металлист 1925"

14:00. "ЮКСА" - Полтава"

16:00. "Буковина" - "Агробизнес"

16:30. "Металлист" - "Подолье"