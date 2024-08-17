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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

Сегодня сыграют сразу пять матчей второго тура Первой лиги сезона 2024/25. Интересно будет понаблюдать за игрой в Запорожье, где местный "Металлург" будет принимать "Викторию". Сумчане победили запорожцев в Кубке Украины. Непростое испытание ожидает "Кремень", ведь придется играть против разъяренного "Металлиста 1925".

В Группе А обращаем внимание на матч между "Буковиной" и "Агробизнесом". У коллектива из Черновцов гораздо более мощный кадровый потенциал, но легко против команды Чижевского точно не будет.

12:00. "Металлург" - "Виктория"

13:00. "Кремень" - "Металлист 1925"

14:00. "ЮКСА" - Полтава"

16:00. "Буковина" - "Агробизнес"

16:30. "Металлист" - "Подолье"

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Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) СК Полтава Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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