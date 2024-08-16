Любенович: Все проблемы мы решили - я остаюсь в Минае

После матча Первой лиги с "Прикарпатьем" (4:2) главный тренер "Миная" Желько Любенович ответил на вопросы прес-службы по игре против "Прикарпатья", но ничего относительно возможной отставки или тех слухов, которые были в прессе, не звучало.

Но Желько таки получил вопрос об этом. Его ответ был четким:

"Я остаюсь в команде. Все те проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Любенович в ответ на вопрос журналиста UA-Футбол Игоря Семйона.