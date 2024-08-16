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Любенович: Все проблемы мы решили - я остаюсь в Минае
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
После матча Первой лиги с "Прикарпатьем" (4:2) главный тренер "Миная" Желько Любенович ответил на вопросы прес-службы по игре против "Прикарпатья", но ничего относительно возможной отставки или тех слухов, которые были в прессе, не звучало.
Но Желько таки получил вопрос об этом. Его ответ был четким:
"Я остаюсь в команде. Все те проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Любенович в ответ на вопрос журналиста UA-Футбол Игоря Семйона.
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