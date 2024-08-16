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Металлист 1925 за 10 млн грн купил чемпионскую саблю Харлан с финала ОИ-2024
Все вырученные средства будут направлены на поставку автоматических турелей ШаБля для пехотных подразделений ВСУ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский волонтер Сергей Притула рассказал об аукционе, на котором была продана сабля Ольги Харлан.
"Сабля двукратной олимпийской чемпионки Ольги Харлан продана на онлайн-аукционе Charity Prytula за 10 млн грн/242 424 долларов. Мы это сделали.
Спасибо ФК "Металлист 1925" за победу! Все вырученные средства будут направлены на поставку автоматических турелей "ШаБля" для пехотных подразделений ВСУ.
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Огромное спасибо всем участникам и Ольге за этот отличный лот", - написал Притула.
Также покупку сабли подтвердил и президент "Металлиста 1925" Владимир Носов.
"Вот это фанбаза у "Металлиста 1925", – написал Носов.
Напомним, что этой саблей Ольга Харлан нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в командных соревнованиях.
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