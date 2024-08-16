Металлист 1925 за 10 млн грн купил чемпионскую саблю Харлан с финала ОИ-2024

Известный украинский волонтер Сергей Притула рассказал об аукционе, на котором была продана сабля Ольги Харлан.

"Сабля двукратной олимпийской чемпионки Ольги Харлан продана на онлайн-аукционе Charity Prytula за 10 млн грн/242 424 долларов. Мы это сделали.

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Спасибо ФК "Металлист 1925" за победу! Все вырученные средства будут направлены на поставку автоматических турелей "ШаБля" для пехотных подразделений ВСУ.

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Огромное спасибо всем участникам и Ольге за этот отличный лот", - написал Притула.

Также покупку сабли подтвердил и президент "Металлиста 1925" Владимир Носов.

"Вот это фанбаза у "Металлиста 1925", – написал Носов.

Напомним, что этой саблей Ольга Харлан нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в командных соревнованиях.