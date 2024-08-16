Бурбас: Матч Первой лиги Мариуполь – Металлист 1925 имеет прямые признаки договорного

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил о том, что у него есть информация об аномальном движении букмекерских коэффициентов во время матча 1-го тура Первой лиги "Мариуполь" – "Металлист 1925" (1:0), который был сыгран 8 августа.

"Я хотел бы сказать о матче, который остался в стороне от внимания многих, матч, который имеет прямые признаки фиксированного результата, простыми словами – договорного. Не хочу анализировать действия на поле игроков, хотел бы говорить на языке цифр.

Это матч Первой лиги ФСК "Мариуполь" – "Металлист 1925", который удивил своим результатом, поскольку фаворит был очевиден. Об этом даже говорили коэффициенты к матчу.

На победу "Металлиста 1925" и в 1-м тайме, и в целом коэффициент был 1,39 – логичный, очевидный. Соответственно, на "Мариуполь" коэффициенты были на порядок выше. На победу в 1-м тайме и всего в матче коэффициент к матчу был 6,80.

Но есть большие подозрения, что с началом матча начали грузить, если не сказать солидные, то, может, даже фантастические космические суммы. Иначе не объяснить падение коэффициентов уже с первых секунд матча.

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На нулевой минуте 6,80 коэффициент, а на 1-й – уже 5,80. Проходит еще 2 минуты – 4,95. Что такое за 2 минуты сделал "Мариуполь" выдающегося? У "Металлиста 1925" не было удаления, не было пенальти или еще чего-нибудь.

10-я минута, счет до сих пор 0:0, коэффициент уже 3,97. 16-я минута – 2,63. 18-я минута – 2,53, 19-я минута – все букмекерские конторы, на которых была линия этого матча, закрываются и выходят из этой игры. Потому что мы понимаем, что есть признаки того, что до 19-й минуты, пока линию не закрыли, шла большая загрузка средств, грузили большие суммы на победу "Мариуполя" и в 1-м тайме, и вообще в матче.

Проходит 3 минуты после того, как закрыли линию – и "Мариуполь" забивает. Точнее, "Металлист 1925" забивает в свои ворота", – сказал Бурбас.