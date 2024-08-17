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Первая лига. Металлург – Виктория 1:3. Шикарный второй тайм для сумчан
Слишком много тривог
Фото: ФК Металург
"Металлург" новый сезон начал игрой Кубка Украины с "Викторией", уступив 3 августа в гостях команде Анатолия Бессмертного. А в первом туре запорожцы дома победили "Кремень", открыв счет побед в новом чемпионате. "Виктория" в стартовом туре должна была принимать "Диназ", однако из-за воздушной тревоги игра была перенесена на позже. Кубковая игра сумской команды состоялась и "Виктория" в гостях победила "Чернигов".
В начале встречи было много борьбы в центре поля. Сумчане больше играли первым номером, но это не сильная сторона подопечных Бессмертного. Во второй половине тайма запорожцы начали играть смелее. Однако довести атаки до логического завершения не удавалось. В конце тайма хозяева могли открывать счет, но мяч после удара Алибекова со штрафного попал в перекладину. А сумчане свой момент реализовали. Александр Лебеденко из пределов штрафной мощно пробил в верхний угол – 0:1.
Сразу после перерыва запорожцы смогли отыграться. С нескольких метров переправил мяч в сетку Буряк – 1:1. Однако радовались хозяева поля недолго. Евпак шикарным ударом в девятку снова вывел сумчан вперед – 1:2. Не успели прийти запорожцы в себя и пропустили еще. Мяч в свой актив записал Рябой – 1:3. Вернуть интригу в игру хозяева поля не смогли.
Первая лига. Группа Б
"Металлург" - "Виктория" 1:3
Голы: Буряк (47) - Лебеденко (39), Евпак (49), Рябый (53)
"Металлург": Осадчук - Страдс, Юречко, Козлов, Клименко, Крапивный, Алибеков, Иродовский, Борисенко, Бандурин, Буряк
"Виктория": Литвиненко - Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Кныш, Машталир, Евпак
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