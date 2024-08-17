Диназ под руководством Рябоконя дебютирует в новом чемпионате. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Во втором туре Первой лиги осталось сыграть всего один матч. Вашему вниманию анонс противостояния в Буче.

Первая лига. Группа Б. Второй тур

"Кудровка" - "Диназ"

18.08.2024. 13:00. "Юбилейный". Буча

"Кудровка" в первом туре минимально уступила ЮКСА – 0:1. По игре подопечные Локтионова ничем не уступали соперникам, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. А вот в Кубке Украины "Кудровка" продолжает радовать своих болельщиков. Коллектив из Черниговской области благодаря шикарному второму тайму переиграл новичка УПЛ "Левый Берег" - 1:1. Перед игрой стало известно, что "Кудровку" покинули Георгий Климов, Павел Захидный, Даниил Фальковский и Александр Николишин.

ФК "Диназ" в прошлом туре должен был играть против "Виктории", но матч перенесли из-за длительной воздушной тревоги в Сумах. Таким образом, вышгородцы получили важное дополнительное время на подготовку. Напомним, что в межсезонье "Диназ" снова существенно обновился. Новым тренером назначили опытного Рябоконя. Отметим, что "Диназ" и "Кудровка" в начале августа встречались в Кубке Украины. Тогда в большинстве подопечные Локтионова все же вырвали победу.