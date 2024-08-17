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Первая лига. Кремень – Металлист 1925 1:1. Харьковчане снова теряют очки

Первая лига

Испытания для хозяев

Первая лига. Кремень – Металлист 1925 1:1. Харьковчане снова теряют очки

Фото: Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кремень" неудачно начал сезон. Подопечные Климовского вылетели из Кубка, а затем еще в чемпионате проиграли "Металлургу". При этом игроки "Кремня" в обоих матчах голов не забивали. "Металлист 1925" по возвращении в Первую лигу в своем первом матче в гостях потерпел поражение от "Мариуполя". В матче второго кубкового этапа подопечные Сергея Карпенко сумели реабилитироваться и на своем поле в дополнительное время победили "Полтаву".

Харьковчане подходили к матчу в качестве явных фаворитов, учитывая кадровый потенциал обоих коллективов. Подопечные Карпенко прогнозируемо доминировали, но отличиться никак не удавалось. Не хватало гостям последней передачи. Опасно пробивал Ари Моура, но его удар парировал молодой Оксененко. Следует отдать должное хозяевам, которые пытались не прижиматься к собственным воротам и при первой возможности выбегали в атаку. После стандарта мог забивать Дыхтярук, но его удар парировал Мозиль.

В середине второго тайма довольно неожиданно подопечные Климовского вышли вперед. После прострела с фланга в одно касание переправил мяч в сетку ворот Златьев - 1:0. Замена Игоря Климовского сработала. Безусловно, этот пропущенный гол добавил спортивной злости, явно не ожидавшей такого хода событий. На 81-й минуте харьковчане все же добились своего. Ари Моура шикарным ударом попал в дальний угол – 1:1.

Вырвать победу гости не смогли. Таким образом, второй тур подряд "Металлист 1925" теряет очки.

"Кремень" - "Металлист 1925" 1:1

Голы: Златьев (65) - Моура (81)

"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Савицкий, Жданович, Рокотянский, Молько, Трофимюк

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Безуглый, Кравец, Ари, Когут, Обинайя, Юрченко, Чурко, Овусу

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Кремень (Кременчуг) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 16:52
Когда Носов выгонит бородатого п и дараса Неделина??! Когда??! Это он источник всех бед в харьковском футболе!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 16:52
Когда Носов выгонит бородатого п и дараса Неделина??! Когда??! Это он источник всех бед в харьковском футболе!
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1
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Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 17:56
...пед.ераст думає, що хтось винуватий....
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 16:48
Красиво команда поздравила своих болельщиков с 8 летием своего образования. Еле ничью выгрызли. Позорище бл*ять!!!
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Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 17:57
а чого ти педе.раст з бєлгорода не приїхав...? .. кадирівці не відпустили ?
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