Первая лига. Кремень – Металлист 1925 1:1. Харьковчане снова теряют очки

"Кремень" неудачно начал сезон. Подопечные Климовского вылетели из Кубка, а затем еще в чемпионате проиграли "Металлургу". При этом игроки "Кремня" в обоих матчах голов не забивали. "Металлист 1925" по возвращении в Первую лигу в своем первом матче в гостях потерпел поражение от "Мариуполя". В матче второго кубкового этапа подопечные Сергея Карпенко сумели реабилитироваться и на своем поле в дополнительное время победили "Полтаву".

Харьковчане подходили к матчу в качестве явных фаворитов, учитывая кадровый потенциал обоих коллективов. Подопечные Карпенко прогнозируемо доминировали, но отличиться никак не удавалось. Не хватало гостям последней передачи. Опасно пробивал Ари Моура, но его удар парировал молодой Оксененко. Следует отдать должное хозяевам, которые пытались не прижиматься к собственным воротам и при первой возможности выбегали в атаку. После стандарта мог забивать Дыхтярук, но его удар парировал Мозиль.

В середине второго тайма довольно неожиданно подопечные Климовского вышли вперед. После прострела с фланга в одно касание переправил мяч в сетку ворот Златьев - 1:0. Замена Игоря Климовского сработала. Безусловно, этот пропущенный гол добавил спортивной злости, явно не ожидавшей такого хода событий. На 81-й минуте харьковчане все же добились своего. Ари Моура шикарным ударом попал в дальний угол – 1:1.

Вырвать победу гости не смогли. Таким образом, второй тур подряд "Металлист 1925" теряет очки.

"Кремень" - "Металлист 1925" 1:1

Голы: Златьев (65) - Моура (81)

"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Савицкий, Жданович, Рокотянский, Молько, Трофимюк

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Безуглый, Кравец, Ари, Когут, Обинайя, Юрченко, Чурко, Овусу