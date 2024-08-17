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Первая лига. ЮКСА – Полтава 1:3. Бенефис Щербака

Первая лига

Дебют для полтавчан

Первая лига. ЮКСА – Полтава 1:3. Бенефис Щербака

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

ЮКСА провела первый исторический домашний матч в Первой лиге. В первом же туре команда из Тарасовки в гостях обыграла "Кудровку". "Полтава" согласно календарю пропускала первый тур и в Киеве открывала для себя новый сезон в Первой лиге.

Судьбу первой половины встречи решил эпизод, произошедший на 27-й минуте. Щербак из пределов штрафной шикарным ударом пробил в дальний угол – 0:1. Шансов у Федотова в этом эпизоде ​​не было. Отыграться до перерыва подопечные Чирикала не смогли. К тому же они даже пропустили еще в компенсированное время. Опять же Дмитрий Щербак проявил свое мастерство. Дмитрий пробил в девятку – 0:2.

Во втором тайме подопечные Сысенко довели счет до разгромного. Галенков переиграл Юзефовича и из пределов штрафной пробил в дальний угол – 0:3. В компенсированное время хозяева смогли забить мяч престижа. Дебютным голом за "крестоносцев" отличился Сытников – 1:3.

Первая лига. Второй тур

ЮКСА – "Полтава" 1:3

Голы: Сытников (90+2) - Щербак (27, 45+1), Галенков (70)

ЮКСА: Федотов – Синегуб, Селин, Махнев, Зозуля, Казаков, Евдокимов, Рамон, Харченко, Матеус, Дебелко

"Полтава": Восконян – Бужин, Подлепич, Мисюра, Коцюмака, Плахтырь, Даниленко, Одарюк, Щербак, Стрельцов, Шмигельский

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