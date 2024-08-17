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Олег Красноперов - о слухах относительно договорной игры его команды: Мы не занимаемся такой ерундой
Прокомментировал заявление
Недавно журналист Игорь Бурбас заявил, что матч между "Мариуполем" и "Металлистом 1925" был договорным.
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Журналист аргументировал свое заявление тем, что перед игрой коэффициенты у букмекеров были в пределах нормы, но после начала матча были обнаружены большие ставки на успех "Мариуполя", а на 20-й минуте игры букмекерские конторы начали снимать матч со своих линий.
Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов прокомментировал заявление журналиста:
"Я не читал этих высказываний Бурбаса. Но делать такие надуманные выводы только после резкого изменения коэффициентов у букмекеров - это самый обычный пиар, желание привлечь к себе внимание. Больше нет желания что-то комментировать. Потому что мы не занимаемся такими глупостями. Считаю, что "Мариуполь" победил "Металлист 1925" в честной борьбе".
Добавим, что матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Мариуполя", гол забил игрок "Металлиста 1925" Владимир Салюк на 24-й минуте.
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