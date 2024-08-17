Первая лига. Буковина – Агробизнес 0:1. Коллектив из Черновцов пока без побед

"Буковина" в прошлом туре в гостях сыграла вничью с "Прикарпатьем", причем в составе черновчан дебютировало 10 (!) новичков. А четыре дня спустя команда Валерия Кривенцова снова сыграла в Ивано-Франковске и на этот раз в рамках второго предварительного этапа Кубка победила прикарпатцев. "Агробизнес" в первом туре нового чемпионата дома победил "Металлист". Команда из Волочиска тоже обновилась, задействовав в первом туре 5 новичков.

Уже на 15 минуте гости смогли открыть счет. Удар Войтиховского парировал Каневцев, но первым на добивании оказался Глоба – 0:1. Ошиблись в этом эпизоде ​​центральные защитники "Буковины". Подопечные Кривенцова играли первым номером, а команда из Волочиска рассчитывала на контратаки. На 24-й минуте впервые пришлось вступать в игру голкиперу "Агробизнеса", когда парировал удар Кольцова. Больше голов до перерыва не было.

Во второй половине встречи хозяева поля стремились отыграться, но стоит отметить качественную игру подопечных Чижевского в защите. А вот футболисты "Буковины" снова разочаровывали своей игрой в заключительной трети поля. В конце встречи шикарную возможность сравнять счет потерял Хамелюк, с выгодной позиции пробивший в стойку. В итоге, вторая подряд победа "Агробизнеса".

Первая лига. Второй тур

"Буковина" - "Агробизнес" 0:1

Голы: Глоба (15)

"Буковина": Каневцев – Азизов, Андрейчук, Бойчук, Гончарук, Дудник, Килевый, Кольцов, Морговский, Шинкаренко, Хамелюк

"Агробизнес": Пидкивка – Сидоренко, Гаврушко, Билый, Слива, Глоба, Теплый, Толочко, Станкович, Войтиховский, Волков