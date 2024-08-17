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Первая лига. Металлист – Подолье 1:1. Харьковчан спас 18-летний нападающий

Первая лига

Последняя игра субботы

Первая лига. Металлист – Подолье 1:1. Харьковчан спас 18-летний нападающий

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковчане неудачно начали нынешний сезон. В Кубке Украины "Металлист" проиграл "Николаеву", а в матче первого тура чемпионата – "Агробизнесу". "Подолье" в первом туре минимально переиграло "Хуст", хотя должно было забивать гораздо больше.

В первой половине встречи ближе к голу были подопечные Анищенко, но реализовать свои моменты они не смогли. Следует вспомнить эпизод с ударом Багачанского, когда Максим с выгодной позиции не смог переиграть голкипера. В конце тайма не повезло Горяинову, ведь мяч после его удара пролетел немного выше ворот. Гости откровенно разочаровали своей игрой до перерыва.

Начало второго тайма шокировало харьковчан. После подачи Чушенко мяч в сетку ворот Рыбака отправил Александр Снижко – 0:1. Хозяева в первом тайме не смогли забить, а соперник их сразу после перерыва наказал. На 67-й минуте 18-летний Кайдалов ударом в дальний угол сравнял счет - 1:1. В итоге игра так и завершилась вничью.

Первая лига. Второй тур

"Металлист" - "Подолье" 1:1

Голы: Кайдалов (67) - Снижко (48)

"Металлист": Рыбак – Дигтярь, Порох, Мизюк, Абрамов, Багачанский, Пидручный, П. Луцив, Вернаттус, Исаенко, Горяинов

"Подолье": Непогодов – Веремиенко, Шкиндер, Цыбульник, Чушенко, Снижко, Савченко, Гемега, Боженар, Оробец, Шаврин

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 18:46
Главное что сепар ярославский оставил харьковскую команду в покое.. Тепрь можно и поболеть за нее..
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 18:46
Главное что сепар ярославский оставил харьковскую команду в покое.. Тепрь можно и поболеть за нее..
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жека-киев (биг виладж)
17.08.2024 в 18:36
Чого Синчук не гра?Останній матч з Францією відіграв без травми. Був крашим.
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