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Кудровка - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

В последнем матче второго тура Первой лиги "Кудровка" будет принимать "Диназ". Вышгородцы под руководством нового главного тренера Рябоконя будут дебютировать в нынешнем чемпионате. Подопечные Локтионова подходят к игре после победы в Кубке над "Левым Берегом" – 3:2.

13:00. "Кудровка" - "Диназ"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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