Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кудровка - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кудрівка
В последнем матче второго тура Первой лиги "Кудровка" будет принимать "Диназ". Вышгородцы под руководством нового главного тренера Рябоконя будут дебютировать в нынешнем чемпионате. Подопечные Локтионова подходят к игре после победы в Кубке над "Левым Берегом" – 3:2.
13:00. "Кудровка" - "Диназ"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче
- Михайленко дебютировал за Динамо
- В Курской области погиб украинский футболист
- "Бред сумасшедшего". В Минае отреагировали на слухи об отставке Любеновича
- Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо
- Серия А. Малиновский помогает остановить чемпиона, Милан спасается двумя голами в самой концовке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн