  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Хочу извиниться перед болельщиками". Наставник Металлиста 1925 - о матче против Кременя
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Хочу извиниться перед болельщиками". Наставник Металлиста 1925 - о матче против Кременя

Первая лига
Обновлено

Извинился за 1:1 с Кременем

"Хочу извиниться перед болельщиками". Наставник Металлиста 1925 - о матче против Кременя

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Вчера прошел матч в рамках 2-го тура Первой лиги, "Кремень" - "Металлист 1925", матч завершился со счетом 1:1.

Читайте такжеПервая лига. Кремень – Металлист 1925 1:1. Харьковчане снова теряют очки

Главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Карпенко прокомментировал вчерашний поединок:

- В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают, и руководством. За такую игру... Так играть просто нельзя. По сопернику, молодые ребята, бились и отдавались на поле - молодцы. У них было больше желания, чем у нас, вот и все. По нашей игре, еще раз скажу, так играть нельзя.

- Возможно не восстановились после кубковой игры в понедельник?

- Есть нюансы, так мы играем матчи на третий или четвертый день. Но это не интересно болельщикам и вообще никому. Наш футбольный класс, наши футболисты, должны выходить на каждую игру, отдаваться и побеждать. У соперника молодые ребята, наши классом выше, но не показали тот футбол, который хотят видеть от нас болельщики.

- Сегодня обе команды забили хорошие голы, Ари Моура вытащил для вас зачетный балл?

- Для нас эта игра проигрышная. Мы должны были сегодня брать три зачетных балла. Ари молодец, что забил. Но нам эта ничья ничего не дает, как психологически, так и в турнирной таблице.

Напомним, в следующем туре "Металлист 1925" встретится против "ЮКСА".

По теме
yellow-arrow
Кудровка - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
"Клуб пытался решить этот вопрос через Министерство спорта": Нагиев – о сорванном камбэке в чемпионат Азербайджана
yellow-arrow
Диназ под руководством Рябоконя дебютирует в новом чемпионате. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Кремень (Кременчуг) Сергей Карпенко Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Мetalist1925
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости