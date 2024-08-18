"Хочу извиниться перед болельщиками". Наставник Металлиста 1925 - о матче против Кременя

Вчера прошел матч в рамках 2-го тура Первой лиги, "Кремень" - "Металлист 1925", матч завершился со счетом 1:1.

Главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Карпенко прокомментировал вчерашний поединок:

- В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают, и руководством. За такую игру... Так играть просто нельзя. По сопернику, молодые ребята, бились и отдавались на поле - молодцы. У них было больше желания, чем у нас, вот и все. По нашей игре, еще раз скажу, так играть нельзя.

- Возможно не восстановились после кубковой игры в понедельник?

- Есть нюансы, так мы играем матчи на третий или четвертый день. Но это не интересно болельщикам и вообще никому. Наш футбольный класс, наши футболисты, должны выходить на каждую игру, отдаваться и побеждать. У соперника молодые ребята, наши классом выше, но не показали тот футбол, который хотят видеть от нас болельщики.

- Сегодня обе команды забили хорошие голы, Ари Моура вытащил для вас зачетный балл?

- Для нас эта игра проигрышная. Мы должны были сегодня брать три зачетных балла. Ари молодец, что забил. Но нам эта ничья ничего не дает, как психологически, так и в турнирной таблице.