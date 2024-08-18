Первая лига. Кудровка – Диназ 0:0. Печальные нули в Буче

"Кудровка" новый чемпионат начала с домашнего поражения от ЮКСА. Но уже через несколько дней подопечные Локтионова одержали вторую кубковую победу, переиграв на своем поле представителя УПЛ "Левый Берег". Вышгородская команда в первом туре должна была играть в гостях с "Викторией", однако воздушная тревога не позволила провести эту игру и открыть для "Диназа" новый чемпионат в Первой лиге. Напомним, что в Кубке в начале августа "Диназ" под руководством Рябоконя уступил "Кудровке".

В первой половине встречи было много борьбы, но без моментов. С конструктивом в заключительной трети поля у обоих коллективов ощущались существенные проблемы. Идеальный матч для голкиперов, но очень скучный для болельщиков. Таким образом, на перерыв команды ушли без голов. Логичный результат, если учитывать ход событий в поле.

В начале второй половины встречи вышгородцы больше контролировали мяч, но без продвижения вперед. Темп матча был очень медленным. Без слез на футбол такого уровня было сложно смотреть. Голкиперы скучали... Во второй половине тайма первым номером играли уже хозяева, но и у них ничего не получалось. На 89-й минуте мог принести победу "Кудровке" Тепляков, но он попал в перекладину.

В итоге, матч так и завершился без голов.

Первая лига. Второй тур

"Кудровка" - "Диназ" 0:0

"Кудровка": Яшков - Рогозинский, Мамросенко, Потомков, Чередниченко, Сторчоус, Матвеев, Нехтий, Коркишко, Андрущенко, Квасов

"Диназ": Дмитроченко – Ярмак, Волошин, Романчук, Картушов, Огиря, Чепурненко, Коваленко, Новиков, Мораренко, Сейтхалилов