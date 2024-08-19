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Владислав Калитвинцев определился с новым клубом

Первая лига

Хавбек перейдет в клуб Первой лиги

Владислав Калитвинцев определился с новым клубом

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник Владислав Калитвинцев определился с командой, в которой продолжит карьеру.

Калитвинцев перейдет в "Металлист 1925", сообщает журналист Игорь Бурбас. Ожидается, что сегодня игрок поставит подпись под контрактом с харьковским клубом.

Хавбек получил предложение от харьковчан еще два месяца назад, но взял долгую паузу на размышления.

Отмечается, что после этого последовали предметные переговоры с "Александрией" и "ЛНЗ", интерес со стороны "Черноморца". Но найти общий язык с вышеуказанными клубами не удалось.

И вот только сейчас 31-летний хавбек дал согласие присоединиться к "Металлисту 1925". В составе харьковского клуба он завтра должен провести первую тренировку.

Напомним, в конце прошлого сезона Калитвинцев покинул "Александрию" и с того момента находился в статусе свободного агента.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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