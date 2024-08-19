УАФ проведет расследование по поводу возможного договорного статуса матча Мариуполь - Металлист 1925

Комитет по этике и честной игре УАФ проверит информацию украинского журналиста Игоря Бурбаса о том, что матч 1-го тура Первой лиги ФСК "Мариуполь" – "Металлист 1925" (1:0), якобы имеет признаки договорного.

Как сообщил ранее Бурбас, ссылаясь на сои источники в букмекерских конторах, во время этого матча якобы был зафиксирован аномальный "прогруз" ставок на победу "Мариуполя", который был условным аутсайдером поединка, после чего букмекеры просто сняли матч с линии.

Как сообщает ТаТоТаке, движение ставок действительно было зафиксировано, но не на украинском, а на азиатском рынке. При этом, ставки были на то, что "Мариуполь" или выиграет или не проиграет в первом тайме, и будет забито не больше двух голов. Интересно, что все эти вариации, в итоге, сыграли.

"Прогруз" был на уровне 30-40 тысяч в валюте, из-за чего и началось колебание коэффициентов.

В любом случае, как сообщает источник, УАФ проведет расследование по этому матчу.

Также источник отмечает, что кроме этого поединка УАФ проверяет еще несколько матчей на аномальное движение ставок, а один поединок - на работу судейства.

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Речь идет о матче Первой лиги "Металлист" - "Подолье", в котором судья не поставил пенальти в пользу харьковчан, после чего якобы смеялся в лицо игроку "Металлиста".