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УАФ проведет расследование по поводу возможного договорного статуса матча Мариуполь - Металлист 1925

Первая лига
Обновлено

Источники говорят о том, что "прогруз" был, но не на украинском, а на азиатском рынке ставок

УАФ проведет расследование по поводу возможного договорного статуса матча Мариуполь - Металлист 1925

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Комитет по этике и честной игре УАФ проверит информацию украинского журналиста Игоря Бурбаса о том, что матч 1-го тура Первой лиги ФСК "Мариуполь" – "Металлист 1925" (1:0), якобы имеет признаки договорного.

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Как сообщил ранее Бурбас, ссылаясь на сои источники в букмекерских конторах, во время этого матча якобы был зафиксирован аномальный "прогруз" ставок на победу "Мариуполя", который был условным аутсайдером поединка, после чего букмекеры просто сняли матч с линии.

Как сообщает ТаТоТаке, движение ставок действительно было зафиксировано, но не на украинском, а на азиатском рынке. При этом, ставки были на то, что "Мариуполь" или выиграет или не проиграет в первом тайме, и будет забито не больше двух голов. Интересно, что все эти вариации, в итоге, сыграли.

"Прогруз" был на уровне 30-40 тысяч в валюте, из-за чего и началось колебание коэффициентов.

В любом случае, как сообщает источник, УАФ проведет расследование по этому матчу.

Также источник отмечает, что кроме этого поединка УАФ проверяет еще несколько матчей на аномальное движение ставок, а один поединок - на работу судейства.

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Речь идет о матче Первой лиги "Металлист" - "Подолье", в котором судья не поставил пенальти в пользу харьковчан, после чего якобы смеялся в лицо игроку "Металлиста".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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